愈晚愈冷低溫下探10度 中醫師推薦「驅散風寒」妙方

強烈大陸冷氣團持續發威，中央氣象局說，愈晚愈冷，最冷時間點在今晚到明天清晨。16縣市氣溫有下探10度以下的機會。民眾保暖不足易著涼，吹到風常感頭痛、不適，醫師建議，脖子後方有風池穴、大椎穴，可拿吹風機吹頸部、脖子，有驅散風寒之用。

為預防天氣冷、身體不適感冒，馬偕醫院中醫師瞿瑞瑩表示，「膀胱經」分布在人體頭部至背部，是防範風寒入侵的第一道防線，建議冷氣團到來時，身著圍巾、口罩、帽子等。

然若民眾保暖不夠，頭部被風吹到，感覺頭痛、「涼到了」，能如何補救？瞿瑞瑩表示，脖子後方有風池穴、大椎穴，可拿吹風機吹頸部、脖子，有驅散風寒之用。

除了穿戴衣物保暖外，由內滋補身體也很重要，瞿瑞瑩說，短暫寒流來襲，民眾可煮薑湯保養身體。她指出，生薑具有薑辣素，有驅散濕氣之用；若為體質虛寒者，可煮老薑、乾薑，溫暖腸胃，正是所謂「溫中」。

根據中央氣象局氣象預報資料顯示，這波冷氣團將持續影響至明日清晨，在此期間北部及東北部感受偏冷並有局部短暫雨，其他地區早晚也冷，西半部日夜溫差大。