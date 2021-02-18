收假上班壓力好大！ 營養師：這5類減壓食物快樂多

新春開工第二天，是否開始感受工作帶來的無形壓力想大吃大喝發洩？國泰健康管理營養師陳雅珍提醒，日常攝取的食物，不僅會影響身體健康，連心理健康也會受牽連，收假收心的同時也要收斂飲食，建議攝取富含色胺酸、低升糖、鈣鎂、維生素B與Omega3這五大類營養素食物，像是乳豆類製品、糙米、燕麥、深海魚類或堅果，可提升體內的快樂荷爾蒙、安定神經讓情緒更加穩定。

陳雅珍表示，人體內的色胺酸為快樂荷爾蒙(血清素)及助眠荷爾蒙(褪黑激素)的主要合成原料，白天沐浴在陽光下能提升血清素濃度，有助於穩定情緒；到了夜晚血清素會轉化為褪黑激素，幫助入眠，富含色胺酸的食物有乳製品、黃豆製品、堅果類及魚、肉、蛋類，多方攝取可以幫助體內色胺酸的產生。

而當壓力大時，不少人會想要吃甜食，陳雅珍說，這是因為血糖大幅上升時，血清素的濃度也會提升，進而帶來愉悅感，然而，為了穩定血糖，身體同時會分泌胰島素，降低血糖，當血糖一下降，快樂感也隨之減退，一旦我們為了感受快樂不斷攝取高糖食物，很可能因此發胖，引起更大壓力，所以建議選用低升糖指數的複合性醣類如糙米飯、燕麥取代甜食，不僅能提供面對壓力時所需的能量，也能避免血糖起伏過大，有助穩定情緒。

陳雅珍也提醒，鈣質是國人攝取狀況最差的礦物質，但鈣、鎂與神經傳導、肌肉收縮或舒張、細胞膜的穩定性有關，具有安定神經、平定情緒、舒緩壓力的作用，開工後的忙碌生活，不妨多選用富含鈣質的乳製品、小魚乾、黑芝麻、深綠色葉菜類等；而富含鎂的食物則有：薏仁、燕麥、腰果、葵瓜子等。

最後，維生素B群參與人體的能量代謝，協助能量輸送至大腦，維持神經細胞功能，缺乏時，疲憊感來襲也會形成壓力，維生素A、C、E也可幫助清除因壓力所產生的自由基，提升抗氧化能力，全榖雜糧類、瘦肉、深綠色蔬菜、堅果都是上述營養素很好的攝取食物來源，如果用腦過度，鯖魚、鮭魚等深海魚類富含Omgea-3，可調節血清素分泌抑制發炎，也是抗壓很好的聖品。

無論如何，加工、高油、高糖或刺激性的食物會導致體內慢性發炎、引起焦慮，攝取過量亦會讓體重失控，甚至提高罹患慢性疾病的風險，陳雅珍說，過年已經大吃大喝，開工後反而應減少這些升壓食物攝取，除飲食外，也可透過運動、充足睡眠、按摩等方式來紓壓。有效對抗壓力，使身心平衡，才能面對更多挑戰，遠離壓力胖。