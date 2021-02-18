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嚇人！使用潮濕棉花棒掏耳朵 工人耳道長黴菌

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
經過內視鏡檢查，發現陳姓男子耳朵長出黑白色點狀黴菌。圖／南投醫院提供
經過內視鏡檢查，發現陳姓男子耳朵長出黑白色點狀黴菌。圖／南投醫院提供

耳朵也會發黴！南投65歲陳姓男子耳朵奇癢無比，至南投醫院就診，經內視鏡檢查後發現陳男耳膜和內耳道上長滿一顆顆黑白小點，竟然孳生黴菌，經清理耳道內分泌物與真菌團塊，並使用藥物治療後，症狀慢慢好轉。

陳妻抱怨，丈夫有香港腳，還經常抓完腳之後就去掏耳朵，懷疑是香港腳的黴菌傳染到耳朵，陳男則說，自己都購買醫療用棉花棒掏耳朵。

南投醫院耳鼻喉科醫師吳昭寬抽絲剝繭後，發現陳男在菇寮工作，由於溫度控制在22至28度、濕度則維持在60至90%之間，長時間處在溫暖潮濕的環境，且空氣中又有很多菌絲與孢子，可能導致黴菌孳生腳部。

陳男購買棉花棒也放在菇寮裡，只要耳朵一癢就抽出一支掏耳朵，潮濕環境促使每根棉花棒都發黴，燈光昏暗也看不清，才會將黴菌孢子推到耳膜最深處，演變成「耳朵養菇菇」局面。

吳昭寬說，生活中本就充斥著黴菌或稱真菌，比較常見的菌種為黑麴黴菌或白色念珠菌。一般身處熱帶或亞熱帶地區的朋友，因為環境潮濕悶熱，適合黴菌生長。另外免疫功能低下，如糖尿病控制不佳、癌症接受化學藥物治療、器官移植接受免疫抑制劑或愛滋病朋友，也容易發生。

耳朵癢可適度使用棉花棒、耳耙子摳挖，但若長時間不適請盡早就醫，因為有些嚴重黴菌性耳道炎，恐因為發炎物質持續破壞，造成耳膜破裂、影響聽覺功能甚至造成癌變的可能。

臨床上也常常在過度清洗耳朵發現耳朵發黴現象，原因在於外耳道會分泌適量的耵聹，有殺菌抗黴保護耳道的作用，過度掏耳朵容易造成耳道皮膚受傷，進而影響防護能力，黴菌也容易滋生。

陳姓男子經常用棉花棒掏耳，但棉花棒保存不當發黴，導致耳朵也受感染。圖／南投醫院提供
陳姓男子經常用棉花棒掏耳，但棉花棒保存不當發黴，導致耳朵也受感染。圖／南投醫院提供
吳昭寬醫師提醒民眾耳朵經常發癢，應就醫治療，避免發炎、聽力受損。圖／南投醫院提供
吳昭寬醫師提醒民眾耳朵經常發癢，應就醫治療，避免發炎、聽力受損。圖／南投醫院提供

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