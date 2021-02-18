退休族腰痠血尿動不了好崩潰 術後享受「好動」人生

70歲陳先生平日喜好爬山運動、打桌球，原本以為退休後可以好好享受退休人生，沒想到10多年前因輸尿管結石手術取出，飽受腰痛之苦，人生變黑白，即便裝雙J管二年多，但每3、4個月換一次，且走不到300公尺就血尿、腰痛，後經接受機械手臂口腔黏膜輸尿管重建手術，拔除雙J管，如今已可以走3公里，開心爬山、運動，享受退休人生。

台中榮總泌尿外科醫師陳正哲說，輸尿管狹窄可分為先天性與後天性，其中後天性輸尿管狹窄的發生率在1%至24%不等，常見原因為骨盆腔、後腹腔手術或是輸尿管內視鏡手術後造成的併發症。

陳正哲說明，輸尿管狹窄會造成腰部或是腹部疼痛，血尿，及腎功能受損。輸尿管狹窄的時間越久，腎功能損傷的程度也會越嚴重，甚至可能會導致腎衰竭。手術目的在於緩解症狀，保留或改善腎功能。

陳先生說，他在10年前因輸尿管結石，並接受輸尿管鏡取石手術，但術後左後腰疼痛嚴重，在2018年就醫發現左腎嚴重水腫，輸尿管狹窄，放置一條雙J導管，但三個月後，輸尿管狹窄處仍無明顯改善，只能定期回診換雙J導管。

陳先生指出，由於雙J導管滑動可能會造成血尿，泌尿道發炎，腰部及膀胱的不適感，連走幾步路都會血尿，不敢從事運動，複診時，心情低落。