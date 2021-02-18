農藥實名制引反彈 綠委推農民福利卡

繼肥料實名制之後，農委會預告將於今年7月1日推農藥實名制，引發農藥行及農民反彈。民進黨立委鍾佳濱、邱志偉及郭國文今舉行記者會，提議發行「農民福利卡」，整合各項農民福利系統資料，以簡政便民，讓政府釋出的福利能輸送到位。

農委會今年1月7日預告「農藥管理法」修正草案， 規定自7月1日起購買農藥要登記身分證字號，推行實名制以掌握農藥流向及用藥情形，以確保食安，卻引發農民、植物保護商業同業公會及農藥行反彈。

植物保護商業同業公會陳情書指出政府已有產銷履歷等食安把關機制，購買劇毒農藥要出示身分證件，劇毒和普通農藥購買者都要造冊管理，且2至3個月定期陳報給農委會，已有嚴格管理方式，但修正陳報內容，要求業者登記農民身分證字號，將造成農民及販售業者極大困擾，影響農民權益及業者生計。

鍾佳濱表示，農藥實名制和每日即時呈報，造成農藥行壓力， 但問題根源非實名制，而是如何辨識農民身分，讓政府推出的各種農業福利政策到位。鍾佳濱以自己常用的全聯福利卡為例，全聯透過福利卡或PX PAY後台的雲端系統，可穩定供貨及精準分析消費者樣貌。

他表示，農委會推出多種農民福利，有30幾個系統，包括公糧稻穀收購、 肥料補助、農機補助、網室設備、災害救助等，建議農委會整合各系統推出農民福利卡，不限實體或虛擬形式，可與平安符、手環或手機結合，由各地農會負責確認或異動農民基本資訊，未來農民只要憑卡申請農機補助、災害救助、退休儲金、老農津貼等，認為掃描條碼可減少手寫及人工登打作業，農民也不用重覆提供散在農委會各單位的佐證資料。

邱志偉指出，透過發行農民福利卡，將能有效整合目前農委會所推行的各項農民福利政策，例如：農保、農職保與子女助學金等，同時解決目前「農民福利資料系統」未納入部分實耕者，導致資料不完整的問題，呼籲農委會應有長期規劃，編列相關預算以執行相關作業。

邱志偉說，不論是肥料或農藥實名制，都引發部分農民的反彈， 農民通常於往返田間的路上順道添購肥料與農藥，全身都是泥濘的狀況下，要農民隨時攜帶身分證件不僅不便，更有遺失風險，而特定功能的農民福利卡，才是兼具保障農民與讓農民安心的根本解方。

郭國文表示，未來若能順利推動農民福利卡，將原有系統整合線上，資料歸檔，讓農友一卡在手，便利查詢登記，也將有利以循序漸進方式將台灣農業資料庫建置更完善。未來還可能發展為線上APP查詢形式，除了便民，更能逐步建構政府「農業大數據」。