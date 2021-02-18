別再靠它戒菸 研究證實電子菸含164種有毒物

電子菸危害不容小覷，澳洲研究單位在電子菸裡檢測出1064種化學物質，其中164種有毒，遠高於歐盟2018年指出的41種。董氏基金會呼籲政府加快腳步，嚴禁所有新型菸品。

董氏基金會近日以新聞稿分享這項由澳洲雪梨科技大學公布的研究成果，該研究將於3月20日發表在「藥物與生物醫學分析雜誌」（Journal ofPharmaceutical and Biomedical Analysis）。

台大醫院家醫部醫師郭斐然指出，澳洲雪梨科技大學以新技術檢測市售包括菸草、薄荷、香草、奶油糖果、肉桂和蘋果口味的電子菸油，並區分標示含尼古丁及標示不含尼古丁2種樣本。

郭斐然說，經檢驗發現，電子菸共驗出1064種化學物質，其中更含甲醛、乙醛、甲基丙烯醛、苯、丙苯、甲基環己烷等164種有毒化學物質，遠高於歐盟2018年驗出的41種。

這項研究也發現，電子菸裡的有毒化學物質數量，和尼古丁含量沒有相關，而且即便是標示為不含尼古丁的煙油中，大部分也被檢測出尼古丁，顯示多數電子菸的尼古丁標示不實，打臉業者宣稱電子菸「無尼古丁、危害小」的手段。

郭斐然強調，隨檢驗技術進步，電子菸的有害物質不斷被發現，即使是宣稱食品等級的添加物，也不保證加熱蒸發後吸入肺部是安全的，呼籲民眾切勿以電子菸戒菸，務必尋求正確的戒菸管道。

台北榮總家醫部醫師賴志冠強調，不含尼古丁不代表比較安全，這只是菸商欺騙入門者的行銷術語，而菸商故意將尼古丁標示不實，顯示尼古丁成癮才是業者賴以生財的關鍵。

董氏基金會也呼籲，台灣政府應加快「菸害防制法」修法腳步，全面禁止新型菸品，以免下一代陷尼古丁成癮泥沼。