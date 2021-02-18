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境外汙染物移入 全台空品「一片橘黃」僅恆春良好

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
今起四天空品。圖／取自空品監測網
今起四天空品。圖／取自空品監測網

今天有東北風挾帶微量境外汙染物移入影響台灣，全台只有恆春一個空品測站為「良好」，其餘84站為「普通」至「橘警」，明起雲林以南位於下風處，容易累積汙染物，空品一天比一天差，將先亮橘燈再轉紅害

上午11時監測結果，全台除了恆春空品「良好」以外，72站「普通」、還有12站「橘警」，環保署表示，今天受強烈大陸冷氣團影響，東北風挾帶微量境外汙染物移入影響台灣；南部地區位於下風處，擴散條件較差，汙染物易累積；雲嘉南沿海地區因午後風速較強，可能引發揚塵現象影響空氣品質及能見度。

19日白天起強烈大陸冷氣團減弱，環境風場由東北風逐漸轉為偏東風，迎風面擴散條件仍較佳；中部以南地區位在下風處，擴散條件較差。高屏局部地區於清晨及夜間風速較弱，可能達紅色警示等級，中部、雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級，北部、竹苗空品區為「普通」等級，宜蘭及花東空品區為「良好」等級。

20日轉為弱綜觀天氣型態，全台各地風速偏弱，且清晨夜間受輻射冷卻影響，水平及垂直擴散條件不佳，易累積汙染物。雲嘉南、高屏空品區為「紅色警示」等級，中部空品區為「橘色提醒」等級，北部及竹苗空品區為「普通」等級，局部地區短時間可能達橘色提醒等級，宜蘭及花東空品區為「良好」等級。

冷氣團 恆春 紅害

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