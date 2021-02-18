20歲女致命心包填塞休克 手術搶救住院24天出院

一名20歲女子騎機車被大貨車追撞，重傷昏迷，被送到童綜合醫院急診室時已出現OHCA(心肺功能停止)情形，急診室外傷總值醫師郭家孝立刻啟動外傷團隊搶救，檢查發現女子「心包填塞」，急診團隊緊急心包膜穿刺，抽取出心包膜間積滯的液體，病人的脈搏回復跳動，再轉由心臟外科醫師修補心包膜，骨科復位，住院24天出院後回家休養，從鬼門關成功搶人。

20歲的林女騎機車被大貨車追撞，她當場被撞彈飛，台中市消防局救護車到現場，發現女子意識紊亂躁動、臉部及四肢都有擦挫傷、右大腿明顯變形、脈搏微弱；119緊急救護技術員立即給予氧氣支持、頸圈固定，並將傷者送到童綜合醫院急診室搶救。

林女被送達急診室時人已經失去意識，血壓也量不到，急診室立刻啟動外傷急救團隊，先為她完成插管以保護呼吸道，加上大量輸液、輸血以維持血壓，同時也迅速執行超音波檢查尋找休克原因；她被送入急診室後不到5分鐘，脈搏突然停止，急救團隊除了立即執行高級心臟救命術，急診室總醫師徐翊庭同時也在床邊超音波中發現病人快速惡化的原因是非常棘手的「心包填塞」。

「心包填塞」是急症中的最急症，心包膜原本是包覆在心臟外膜狀組織，心包腔平時含有約20到30c.c.的心包膜液，用來緩衝心臟跳動時的摩擦力，但當心包填塞發生時，大量的血液或體聚積在心包腔內，造成腔室壓力上升、向內壓迫心臟，造成心臟無法正常跳動，很快就引起休克或死亡；心包填塞的緊急治療方式是「心包膜穿刺」，將長針從胸口或劍突處謹慎的刺入心包腔膜間，將積滯的液體抽出以降低壓力。當時急診團隊在發現心包填塞後，判斷需要進行緊急心包膜穿刺，當場抽出近100ml 暗紅色的心包膜液，很快的傷者的脈搏也回復跳動，血壓隨著積液的抽出也上升。

從傷者送抵急診到完成心包膜穿刺恢復血壓，花不到10分鐘的時間。急診急救團隊清楚外傷後的心包填塞通常代表心臟或大動脈有嚴重創傷，需要由心臟外科醫師緊急進行開胸手術探查，急診團隊搶救同時也緊急聯絡心臟外科主任吳清文，立即安排開胸；探查手術中發現，病人心包填塞導致休克的原因是因右心房因劇烈衝擊而破裂，所以修補心臟，不到兩小時順利修補好破裂的右心房。

術後恢復良好，術後不到二小時林女即恢復清醒、血壓也趨於平穩，在加護病房團隊的悉心照護下，慢慢移除身上所有的引流管和氣管內管。

林女病情趨於穩定後再由意外當天外傷總值醫師，也是骨科專科的郭家孝醫師進行右股骨幹併膝蓋骨骨折開放性復位內固定手術，運用鈦合金骨板、骨釘進行斷骨固定，手術順利且復原良好，住院24天即出院返家休養並定期回診與復健。