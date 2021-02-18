中南部水庫蓄水量低 2因素沒規畫擴大休耕

旱象持續，目前中南部各地區多個水庫蓄水量皆低於2成，水情持續拉警報；農委會農水署表示，經濟部昨日轉了水情燈號，但現階段看起來，對農業的影響有限，雖然春節期間的春雨看起來對水庫集水區不大，但對農業是相對有部分幫助的，因此現階段並沒有擴大停灌的規畫。

旱災中央災害應變中心昨天宣布，25日開始，嘉義及台南水情燈號轉為減量供水的橙燈，彰化、雲林、南投、高雄地區轉為黃燈減壓供水。同時，新竹、苗栗、台中、嘉義、台南等縣市的工業及非工業用水節水目標，由7%上調為10%到11%不等。

農水署長蔡昇甫表示，停灌休耕的決策點，去年12月、今年1月就應該做完了，雲林、彰化、南投比較沒有農業水庫，絕大多數都採取河川灌溉方式，因此沒有涉及要不要擴大停灌問題；加上農曆過年這段期間，全台都有部分降雨，也許對中南部的水庫進帳沒有太明顯的幫助，但對農業來說是有某程度的效果、有部分幫助的，尤其是彰化、雲林、南投的影響大，且氣象局預估，很可能在2月底、3月初還會有一波降雨，這兩大原因，因此暫時並沒有評估擴大休耕規畫。

蔡昇甫表示，至於嘉南地區的春季雜作部分，包括玉米、大豆、小麥，部分地瓜等等，所需的水量僅有水稻的十分之一，農曆過年這波降雨，大約有20毫米的雨量進帳，也許對水庫集水看起來幫助不大，對其春季雜作是給予了適時的補充灌溉，但由於降雨不均勻，後續只要在那個區域補充灌溉即可，就可以到補充水分到雜作灌溉所需要的程度，達到水資源與農業雙贏的目標。