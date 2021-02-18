口腔皮瓣重建泌尿道 中榮醫師以達文西技術助患者新生

一名66歲男性左腎嚴重水腫，醫師發現他的腎臟和輸尿管接口處出現狹窄，起初在輸尿管處放置一條雙J導管，希望以擴張的方式把狹窄處撐開。但過了半年都無明顯改善，還因為雙J導管滑動易造成血尿、泌尿道發炎，和腰部及膀胱的不適感，使患者心情低落。後來經台中榮總泌尿科醫師陳正哲從患者口腔黏膜取了一塊皮瓣，以達文西機械手臂為患者進行輸尿管重建手術，終於讓患者順利把雙J導管移除，疼痛和腎水腫都沒了，腎功能也沒有惡化的跡象，讓患者恢復正常生活，並能爬山、打桌球。

台中榮總指出，陳正哲前往美國天普大學醫院（Temple University Hospital）進修，跟隨達文西泌尿道重建手術的大師Daniel Eun，學習半年的時間。雖然去年在美國經歷了新冠肺炎大爆發，黑人暴動等事件，但是陳正哲仍跟隨著Daniel Eun醫師習得最新的達文西泌尿道重建手術，並累積相當多經驗。

去年8月回台後，遇到這名患者回來複診，於是告訴患者，「可以幫你手術了」。

陳正哲說，輸尿管狹窄可分為先天性與後天性。先天性輸尿管狹窄的發生率低，大約在1%以下，其中以男性居多。而後天性輸尿管狹窄的發生率在1%至24%不等，常見的原因為骨盆腔、後腹腔手術或是輸尿管內視鏡手術後造成的併發症。輸尿管狹窄會造成腰部或是腹部疼痛，血尿，及腎功能受損。輸尿管狹窄的時間越久，腎功能損傷的程度也會越嚴重，甚至可能會導致腎衰竭。

傳統上要重建輸尿管，必須施行開腹手術，傷口大，手術後恢復較慢且住院時間較長。目前則發展出微創手術，包含腹腔鏡手術，或是達文西機械手臂手術。這樣的手術優點為出血少，手術視野較清晰，可於小空間執行極細膩的縫合切割動作，傷口較小及手術後恢復時間較短。

重建輸尿管必須完全切除病變部分，並保留足夠長度的健康輸尿管，進行無張力吻合。目前國內外並沒有一種合適的醫材可以作為輸尿管的替代品，在狹窄長度較長的病人，口腔黏膜皮瓣是一個合適的重建材料。

在國外的臨床經驗中，使用口腔黏膜皮瓣重建，長度最長的病患可以使用到11公分。在微創手術的環境下，發炎過後的輸尿管，解剖平面消失通常伴有纖維化的情況下更具挑戰性。

因此，在使用達文西機械手臂輸尿管重建手術時，同時利用一種螢光物質「吲哚菁綠（ICG）」增強視覺上的識別能力，讓我們可以清楚看到輸尿管的血管供應，進行重建時可以避免縫合處的血液循環不良，並增加重建成功的機會，也確實是一個可行且安全的手術方式。