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高鐵行動購票APP即起改版 新增功能一次看

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
台灣高鐵「T Express」行動購票APP全新改版，新功能、新介面 數位票務服務體驗再升級。圖／台灣高鐵公司提供
台灣高鐵「T Express」行動購票APP全新改版，新功能、新介面 數位票務服務體驗再升級。圖／台灣高鐵公司提供

提供旅客更優質的行動購票服務，台灣高鐵公司宣布，「T Express」行動購票APP今起全新改版（6.00版），新增全線即時營運資訊及各車次停靠站查詢功能，使用者介面也重新設計，旅客操作各項功能更加流暢，有效提升使用便利性。該次改版同時強化手機作業系統輔助功能，提供視障者更貼心的購票服務。

高鐵公司表示，新版「T Express」除提供更直覺的操作介面、更清楚的乘車資訊、更友善的輔助功能，還導入適地性服務，旅客查詢車次或時刻表時，系統即會根據旅客所在位置，以最近的高鐵站作為起程站。即日起iOS用戶可透過「App Store」、Android用戶可透過「Google Play」下載最新版的「T Express」，開啟美好的高鐵旅程。

高鐵公司說，因應新冠肺炎疫情，歡迎旅客多加利用「T Express」行動購票App購、取票，可減少排隊購票之人潮群聚或接觸公共機台而產生的感染風險，同時減少紙張使用，為環保盡一分心力。

高鐵公司說，因應個人化與行動化的服務趨勢，早於2011年即領先國內運輸同業率先推出「T Express」行動購票APP，並持續開發各種創新功能，致力滿足旅客多樣化的行動購票需求。上線迄今，累計下載數已突破千萬人次，去年開立之手機票證更高達1300萬張，不僅讓旅客享有完全不受時間、地點限制的個人即時票務服務，也落實票證無紙化的環保概念。

高鐵公司說，未來仍將積極運用智慧科技，精進服務品質，以提供旅客更加便利的購票及資訊服務。

台灣高鐵「T Express」行動購票APP全新改版，新功能、新介面 數位票務服務體驗再升級。圖／台灣高鐵公司提供
台灣高鐵「T Express」行動購票APP全新改版，新功能、新介面 數位票務服務體驗再升級。圖／台灣高鐵公司提供
台灣高鐵「T Express」行動購票APP全新改版，新功能、新介面 數位票務服務體驗再升級。圖／台灣高鐵公司提供
台灣高鐵「T Express」行動購票APP全新改版，新功能、新介面 數位票務服務體驗再升級。圖／台灣高鐵公司提供

高鐵 新冠肺炎

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