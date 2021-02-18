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愈晚愈冷！強冷氣團發威16縣市低溫特報 今晚急凍10度

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
低溫特報。圖／氣象局提供
低溫特報。圖／氣象局提供

強烈大陸冷氣團持續發威。中央氣象局說，愈晚愈冷，最冷時間點在今晚到明天清晨。根據最新低溫特報，16縣市有10度以下機會。

低溫特報顯示，今天至明清晨強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地早晚天氣寒冷。今晚至明晨局部地區有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率。

今晚至明上午低溫區域：基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、宜蘭縣、花蓮縣有10度以下氣溫發生的機率。

氣象局說，注意保暖及日夜溫差，使用瓦斯熱水器及電暖器具應注意室內通風及用電安全；留意早晚低溫導致呼吸道及心血管疾病，關懷老人、遊民及弱勢族群避寒措施；農作物及水產養殖業注意寒害。

冷氣團 低溫

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