洗衣機放「神奇洗衣球」防纏繞一打開傻眼 達人分享2東西才有用

不少人在家洗衣服時，常會遇到洗完衣服纏繞在一起的狀況，一名網友因此買了「洗衣球」希望可以解決衣服纏繞的問題，沒想到用了發現居然沒用，讓她直呼自己太腦弱了才會相信這個小玩意，貼文一出，也引出達人分享「超有效」的洗衣秘訣。

女網友在臉書社團《爆怨公社》發文，表示在網路上看到一款神奇彩色洗衣球，標榜洗完衣服可以防止纏繞，預防每次洗完衣服，打開洗衣機看見一坨一坨的衣物，令她十分心動，便立刻訂購一組，到貨之後趕緊試用，將五彩繽紛的小球丟入洗衣槽裡，卻傻眼地發現買來的洗衣球一點用都沒有，衣服依然整坨打結纏繞在一起，小球還卡在衣物中。

該貼文一出，隨即引發熱議，許多網友都有相同經驗，釣出不少受害者，紛紛表示洗衣球「只有稍微加強清洗的功能」、「還有能給小狗當玩具，你丟我撿這樣」、「謝謝你的分享，已滅火」、「試過，真的無效」、「那個球洗到最後會纏繞一堆毛線或頭髮」、「我家一開始也有用，然後大家上班的時候都會發現口袋有這個」、「常常一邊晾衣服，一邊尋找掉出來的洗衣球」、「球都會被衣服吃掉」、「衣服洗得有比之前乾淨很多，倒是真的」。

也有家事達人們分享真正可以防止衣服纏繞的撇步「放個寶特瓶跟衣服一起洗」、「用兩個600ml飲料空瓶就很有效耶」、「洗衣袋挺好用的，衣服也不會打結」、「改天買大顆的洗衣球才有用！洗衣機盡量買滾筒，省水也不會纏繞」。