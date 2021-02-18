牛年第一場春雪！合歡山清晨降下冰霰 民眾驚呼幸運

合歡山區因大陸冷氣團南下，低溫搭配充足水氣，今天清晨6時許開始降下冰霰，讓剛好上山的民眾，感受雪霰落下身上的意外，不但又驚又喜，大家都說，「能夠看牛年的第一場春雪，真是幸運！」

南投縣警局表示，春節期間縣內氣候晴朗，各地交通尚稱順暢，除了幾處交通瓶頸路口外，今年連假少有塞車的情況，沒想到連假過後，大陸冷氣團為合歡山區帶來一場難得的「春雪」，呼籲昆陽至松雪樓部分路段，因天氣較潮濕易打滑，行駛台14甲武嶺路段時用路人務必放慢車速，小心駕駛。