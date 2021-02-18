聽新聞
test
0:00 / 0:00
牛年第一場春雪！合歡山清晨降下冰霰 民眾驚呼幸運
合歡山區因大陸冷氣團南下，低溫搭配充足水氣，今天清晨6時許開始降下冰霰，讓剛好上山的民眾，感受雪霰落下身上的意外，不但又驚又喜，大家都說，「能夠看牛年的第一場春雪，真是幸運！」
南投縣警局表示，春節期間縣內氣候晴朗，各地交通尚稱順暢，除了幾處交通瓶頸路口外，今年連假少有塞車的情況，沒想到連假過後，大陸冷氣團為合歡山區帶來一場難得的「春雪」，呼籲昆陽至松雪樓部分路段，因天氣較潮濕易打滑，行駛台14甲武嶺路段時用路人務必放慢車速，小心駕駛。
松雪樓住宿民眾清晨一聽說下雪了，大家都跑出來迎接這場冰霰，雖只是短暫的飄雪，已讓當地路面成雪白一片，中央氣象局表示，受這波強烈大陸冷氣團及輻射冷卻作用影響，上午水氣自清晨6時起逐漸減少，因此不會再出現下雪的景象，下冰霰的情況也逐漸減少，路面積雪也已融化。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言