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牛年第一場春雪！合歡山清晨降下冰霰 民眾驚呼幸運

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
大陸冷氣團南下，合歡山清晨降下牛年第一場春雪，大地又成銀白一片。圖／翻攝自臉書合歡山賞雪機動團
大陸冷氣團南下，合歡山清晨降下牛年第一場春雪，大地又成銀白一片。圖／翻攝自臉書合歡山賞雪機動團

合歡山區因大陸冷氣團南下，低溫搭配充足水氣，今天清晨6時許開始降下冰霰，讓剛好上山的民眾，感受雪霰落下身上的意外，不但又驚又喜，大家都說，「能夠看牛年的第一場春雪，真是幸運！」

南投縣警局表示，春節期間縣內氣候晴朗，各地交通尚稱順暢，除了幾處交通瓶頸路口外，今年連假少有塞車的情況，沒想到連假過後，大陸冷氣團為合歡山區帶來一場難得的「春雪」，呼籲昆陽至松雪樓部分路段，因天氣較潮濕易打滑，行駛台14甲武嶺路段時用路人務必放慢車速，小心駕駛。

松雪樓住宿民眾清晨一聽說下雪了，大家都跑出來迎接這場冰霰，雖只是短暫的飄雪，已讓當地路面成雪白一片，中央氣象局表示，受這波強烈大陸冷氣團及輻射冷卻作用影響，上午水氣自清晨6時起逐漸減少，因此不會再出現下雪的景象，下冰霰的情況也逐漸減少，路面積雪也已融化。

大陸冷氣團南下，合歡山清晨降下牛年第一場春雪，大地又成銀白一片。圖／翻攝自臉書合歡山賞雪機動團
大陸冷氣團南下，合歡山清晨降下牛年第一場春雪，大地又成銀白一片。圖／翻攝自臉書合歡山賞雪機動團
大陸冷氣團南下，合歡山清晨降下牛年第一場春雪，大地又成銀白一片。圖／翻攝自臉書合歡玩雪團
大陸冷氣團南下，合歡山清晨降下牛年第一場春雪，大地又成銀白一片。圖／翻攝自臉書合歡玩雪團

冷氣團 冰霰 合歡山

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