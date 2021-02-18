兒科醫極反對給孩子看《鬼滅之刃》：已有5歲童出現精神困擾

日本漫畫「鬼滅之刃」改編的動畫電影「無限列車篇」，在日本賣破300億日圓，在台灣也創下6.2億元的佳績，登上台灣影史總票房第十名。但有不少醫生極度反對小孩觀賞這部作品，認為有害身心健康。

小兒科醫師胡殿詮13日在臉書發文表示，他個人極度反對幼稚園兒童和小學生接觸鬼滅之刃相關作品，即使是貼紙和人偶都不行。他說鬼滅的電影版被分類在保護級，應該是安全的作品所以會讓六歲孩童也能觀賞。

相較電影版，他指出鬼滅的動畫和漫畫就一點都不OK，他看到很多家長帶小孩看完電影版，就會放任兒童繼續去補完動漫，但沒察覺Netflix是把動畫歸類在16+限制級，也就是高中生以上才能觀看。

胡殿詮表示可能很多人會認為他小題大作，只要家長在一旁輔導就沒問題，但他聲稱絕對不會讓自己的小孩接觸鬼滅裡面斷手斷腳的血腥畫面，不敢想像如果孩子看了這些東西，到學校跟同學一起戲謔模仿，會發生什麼可怕後果，如果出事大人該負責。

他說自己的診間已經出現因看鬼滅而連續做惡夢出現精神困擾的五歲兒童，所以要認真呼籲不要讓孩子接觸鬼滅之刃，或者至少在看完電影版後，不要接觸漫畫跟動畫，較大的孩子看完後也不要把內容講給6歲以下的弟妹聽，以免幼小心靈受創。

另一名住在美國的小兒科醫師Peddy 15日也在臉書發文表示，即使自己很喜歡鬼滅這部作品，也不會讓孩子觀看，尤其12歲以下的小孩沒有抽象思考的概念，對看到的東西照單全收，傳達的東西若涉及暴力血腥就會造成傷害，膽小的孩子會更害怕、較有侵略性的孩子則會對暴力更無感。

她認為父母是重要的引導角色，有責任選擇適合孩子年齡的活動，如果孩子吵著要看，最好的作法是耐心解釋為何不讓他看，並找東西讓他分心。另一名中醫師賴韋圳也在Peddy的貼文下贊同此觀點，並說就中醫來說恐傷腎，自己也不會給小孩看。