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水情不樂觀 彭啟明：降雨低於平均值機會高恐到梅雨季

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
這波冷空氣將會在周五白天開始逐步減弱，北部會回升到20度以上，周末回溫更顯著。本報資料照片
這波冷空氣將會在周五白天開始逐步減弱，北部會回升到20度以上，周末回溫更顯著。本報資料照片

今天是24節氣的雨水，是農業重要的節氣，天氣風險公司總經理彭啟明在臉書粉專「氣象達人彭啟明」表示，不過昨天午後開始轉乾冷，各地都是較為晴朗，有輻射冷卻，早晚較低溫天氣，清晨北部空曠地區已經有9-10度的低溫，多數靠近都會區域約12-13度，和年節期間的較穩定天氣相比，確實降了不少，要注意保暖，預計今天白天回溫幅度有限，北部及東半部約12-18度，中南部約13-21度。

彭啟明說，由於顯著偏乾冷，預計今天晚上到周五清晨，會是這波最冷的時間點，北部都會有機會再降1-2度，有機會到10-11度，空曠地區8-10度，中南部也會略降，有機會到11-12度，空曠地區8-11度，外出務必注意保暖，特別注意年長者的血壓變化，注意健康。

他說，這波冷空氣將會在周五白天開始逐步減弱，北部會回升到20度以上，周末回溫更顯著，每天會緩升，到周日時，北部已經回溫到過年時的好天氣，北部17-23度，中南部17-25度，各地都很晴朗。相對穩定回溫的天氣將會持續到下周四、周五，可以好好把握，是很適合外出踏青賞花的好時機。

不過，彭啟明說，近期有些境外汙染加上本地累積，空氣品質略差一些，北部中部都還是普通等級，南部已經有部分已經到敏感族群不健康等級，未來幾天到周末，可能會再轉差，尤其是南部，有機會到所有族群不健康等級，仍要留意變化。

而菲律賓南方島嶼的東方海面，靠近帛琉附近的熱帶性低氣壓，有逐步發展成為今年第一號颱風的趨勢，名稱將會是杜鵑。彭啟明說，預期將往菲律賓中部島嶼然後到南海，發展條件不是很好。統計上每年的1-12月中每個月都會有颱風生成，2月颱風非常正常，而這時候要接近到台灣附近的機會很低，對台灣沒有直接影響。

彭啟明說，氣候上預測今年西半部的水情仍不樂觀，降雨低於平均值的機會很高，也可能持續到梅雨季，要預作準備，養成節約用水的習慣。

彭啟明 颱風

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