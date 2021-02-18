新北9度！ 今晚低溫下探8度 杜鵑颱風最快今天生成

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，乾冷空氣持續南下，今晨除花東尚有未散盡殘餘雲系，各地皆已晴朗無雲，花東山區仍有零星降雨。今晨截至5時本島平地的最低氣溫依序為新北雙溪區9.0度、深坑區9.0度，台北文山區9.3度。

今天白天起至下周一連續五天皆為晴朗穩定的天氣。今天白天陽光下北微涼、南舒適；今晚至周六清晨冷空氣加上超強夜間輻射冷卻，西半部部分平地的早晚最低氣溫，將降至10度以下，其中最低甚至可達8度左右。今天北部8至18度，中部9至24度，南部10至25度，東部10至23度。

他說，周六白天起至下周一各地持續晴朗穩定；冷空氣明顯減弱，白天氣溫逐日回升、舒適微熱，夜間輻射冷卻仍很強、早晚氣溫很低，日夜溫差擴大至15度左右；年長者及心血管疾病患者，應注意衣著調整。

下周二、周三另一波東北季風南下，天氣轉變。他說，熱帶系統的外圍水氣，是否有部分流向台灣，增加降雨？由於是6、7天後的模擬，下定論還言之過早，需持續密切觀察。