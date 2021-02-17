快訊

限制站票破功！台鐵春節抓逾4600人補票 列車長：實際上更多

聽新聞
test
0:00 / 0:00

限制站票破功 台鐵春節抓逾4600人補票

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
根據規畫，春節台鐵限制發售站票，僅針對長途城際列車（普悠瑪號、太魯閣號、自強號、莒光號等對號列車），限制發售站票120張，每節車廂至多站15人，並無限制短途持回數票及電子票證旅客。示意圖。本報資料照片
根據規畫，春節台鐵限制發售站票，僅針對長途城際列車（普悠瑪號、太魯閣號、自強號、莒光號等對號列車），限制發售站票120張，每節車廂至多站15人，並無限制短途持回數票及電子票證旅客。示意圖。本報資料照片

國內疫情升溫，春節期間台鐵祭出城際列車限量站票120張，持電子票證則不受限，換句話說，民眾可持悠遊卡等搭自強號，恐成防疫漏洞。果不其然，不少人被「抓包」，光是根據台鐵統統計，就有逾4600人需要補票，金額高達卅五萬元。列車長就說，「實際上一定更多」。

春節期間，台鐵針對普悠瑪號、太魯閣號、自強號、莒光號等對號列車，每列限制發售站票120張，每節車廂至多站15人，不過因沒有限制短途持回數票及電子票證旅客，當時就引發外界質疑，持電子票證擅自搭自強號，怎麼解決？台鐵則回應會適時加開班次、加掛車廂因應，另已協調高鐵加開列車。

根據台鐵最新統計，今年春節期間違規搭乘傾斜式列車（普悠瑪及太魯閣新自強號）共補票計4606人次，總金額計35萬5591元，平均每天補票人數575人，每班車平均補票約14人。

台鐵說，期間均要求列車長加強巡視及疏導車廂站立人流；對於違章乘車者除已乘區間加重補票外，立即拒絕運送，並請違章旅客於最近停靠站下車，以維防疫安全。

吳姓旅客向本報表示，初一搭普悠瑪號從台北到彰化，台中站時一堆移工一股腦衝上車，當列車長要查票時，部分移工雙手一攤表示「聽不懂」、「不知情」，顯見該政策對外籍人士宣導不足，「難道聽得懂、守法的民眾就倒楣嗎？」

列車長也說，當初就認為該政策在「講幹話」，實際值勤很困難，幾乎沒辦法加收票價，況且如果加收就可以讓旅客繼續搭，該政策根本就「毫無原則」。此外，遇到時也很難叫旅客下車，「叫了以後發現有人會從下個車廂跑出來」，很無奈，只好讓他們繼續搭，是無解問題。

亦有列車長說，查票時發現根本無法有效管制，部分旅客買區間車或是自動售票機的車票上車，「你能拿他們怎麼辦有心逃票抓也抓不完」。

對此，消基會交通組召集人李克聰說，台鐵有區間運輸需求，以滿足短途旅次。疫情期間若要控制人數，在無法禁止電子票證狀況下，可朝加重補票罰款方向思考，加強民眾購買站票動力，一旦有僥倖心理得付出代價，並且加強宣導。

台灣鐵道暨國土規畫學會也認為應該加重罰則，不只加收五成票價，而是應該訂出基本消費額。學會說，以桃園到中壢來說，當旅客存在「反正要罰也沒多少錢」、「再怎樣都比搭客運便宜」心態，頂多多花幾十塊，根本無法有效嚇阻。建議台鐵可以規定至少罰300元，相信鑽漏洞人會少許多。

「限制站票行不通。」鐵道學會說，台鐵負擔區間跟城際運輸，除非各有專用路線跟月台，才有辦法真正管制上車的人，進而做到分流。但台鐵實際狀況不允許，沒辦法做到管理，軟體上又沒有足夠人力查票，這才是問題點。除了加重罰則外，也可以給予列車長獎金，鼓勵多抓逃票者，而不是因為管不了而選擇視而不見。

台鐵

延伸閱讀

台鐵防疫管制站票…難擋電子票證

大陸春節零售餐飲消費 比去年增長近三成

陳時中表明年春節可期待出國旅遊 網：真的有人會嗎？

屏東春節不打烊 社福暖心關懷家暴案件通報最多

相關新聞

限制站票破功 台鐵春節抓逾4600人補票

國內疫情升溫，春節期間台鐵祭出城際列車限量站票120張，持電子票證則不受限，換句話說，民眾可持悠遊卡等搭自強號，恐成防疫...

環保署祭「聲音照相」抓噪音車 上路首月開罰破百輛

為取締高噪音車輛、改善住宅安寧，環保署今年元旦首度開放「聲音照相」科技執法，在特定速限範圍的汽機車分貝超標最高罰3600...

地牛翻身！ 20:07規模4.1地震 最大震度台東3級

中央氣象局地震報告指出，晚間20時07分發生規模4.1地震，震央在台東縣鹿野鄉深5km，最大震度台東3、花1、高1、嘉1...

爺奶生前最愛的孫女 為何拿不到4700萬遺產特留分

我國民法讓繼承人保有最少應分配到的繼承比例特留分，許多民眾誤認那就是分產「保證書」，其實不然。北部有一對姊妹與最愛她們的祖父母斷絕往來，病危不探視，連過世也不知情、不奔喪，法院認為構成重大虐待，判決喪失繼承權，依兩老遺囑不得分產。

菜農：紙箱快比菜更貴 為何消費者對菜價下跌卻無感？

股市新春開紅盤狂飆，菜價卻慘兮兮；春節連休多日，今天一開市，蔬菜到貨量暴增，不少葉菜類拍賣價比年前還低，股市、菜市兩樣情，各地菜農哀號「菜土菜金」，已有農民不想再花力氣和成本採收，有的「放棄治療」，放任蔬菜自由長大，有的則狠下心耕鋤，等待下一波行情。

因應疫情與政局變化 華航取消2月28日緬甸救援班機

因應疫情及緬甸政局變化，中華航空原定21日及28日共計兩個班次的台北-仰光救援班機，28日班次將取消，21日目前還有足夠...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。