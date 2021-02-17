限制站票破功 台鐵春節抓逾4600人補票

國內疫情升溫，春節期間台鐵祭出城際列車限量站票120張，持電子票證則不受限，換句話說，民眾可持悠遊卡等搭自強號，恐成防疫漏洞。果不其然，不少人被「抓包」，光是根據台鐵統統計，就有逾4600人需要補票，金額高達卅五萬元。列車長就說，「實際上一定更多」。

春節期間，台鐵針對普悠瑪號、太魯閣號、自強號、莒光號等對號列車，每列限制發售站票120張，每節車廂至多站15人，不過因沒有限制短途持回數票及電子票證旅客，當時就引發外界質疑，持電子票證擅自搭自強號，怎麼解決？台鐵則回應會適時加開班次、加掛車廂因應，另已協調高鐵加開列車。

根據台鐵最新統計，今年春節期間違規搭乘傾斜式列車（普悠瑪及太魯閣新自強號）共補票計4606人次，總金額計35萬5591元，平均每天補票人數575人，每班車平均補票約14人。

台鐵說，期間均要求列車長加強巡視及疏導車廂站立人流；對於違章乘車者除已乘區間加重補票外，立即拒絕運送，並請違章旅客於最近停靠站下車，以維防疫安全。

吳姓旅客向本報表示，初一搭普悠瑪號從台北到彰化，台中站時一堆移工一股腦衝上車，當列車長要查票時，部分移工雙手一攤表示「聽不懂」、「不知情」，顯見該政策對外籍人士宣導不足，「難道聽得懂、守法的民眾就倒楣嗎？」

列車長也說，當初就認為該政策在「講幹話」，實際值勤很困難，幾乎沒辦法加收票價，況且如果加收就可以讓旅客繼續搭，該政策根本就「毫無原則」。此外，遇到時也很難叫旅客下車，「叫了以後發現有人會從下個車廂跑出來」，很無奈，只好讓他們繼續搭，是無解問題。

亦有列車長說，查票時發現根本無法有效管制，部分旅客買區間車或是自動售票機的車票上車，「你能拿他們怎麼辦有心逃票抓也抓不完」。

對此，消基會交通組召集人李克聰說，台鐵有區間運輸需求，以滿足短途旅次。疫情期間若要控制人數，在無法禁止電子票證狀況下，可朝加重補票罰款方向思考，加強民眾購買站票動力，一旦有僥倖心理得付出代價，並且加強宣導。

台灣鐵道暨國土規畫學會也認為應該加重罰則，不只加收五成票價，而是應該訂出基本消費額。學會說，以桃園到中壢來說，當旅客存在「反正要罰也沒多少錢」、「再怎樣都比搭客運便宜」心態，頂多多花幾十塊，根本無法有效嚇阻。建議台鐵可以規定至少罰300元，相信鑽漏洞人會少許多。

「限制站票行不通。」鐵道學會說，台鐵負擔區間跟城際運輸，除非各有專用路線跟月台，才有辦法真正管制上車的人，進而做到分流。但台鐵實際狀況不允許，沒辦法做到管理，軟體上又沒有足夠人力查票，這才是問題點。除了加重罰則外，也可以給予列車長獎金，鼓勵多抓逃票者，而不是因為管不了而選擇視而不見。