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環保署祭「聲音照相」抓噪音車 上路首月開罰破百輛

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
「聲音照相」科技執法上路一個多月以來，統計有一百多輛高噪音車輛將被開罰。本報資料照片
「聲音照相」科技執法上路一個多月以來，統計有一百多輛高噪音車輛將被開罰。本報資料照片

為取締高噪音車輛、改善住宅安寧，環保署今年元旦首度開放「聲音照相」科技執法，在特定速限範圍的汽機車分貝超標最高罰3600元，至今實施一個多月，雙北等5縣市共篩出600多輛高噪音車輛，經到檢確認後將開罰100多輛；不少縣市將陸續加入，二、三月起共有10個以上縣市、40套機器同時「抓吵」。

「聲音照相」規定，道路速限小於50公里，汽機車分貝數不得超過86，速限50至70公里，分貝數不得超過90；過去車主被攔檢或檢舉噪音會先收到通知單，到檢超標才開罰，但若被聲音照相「拍」到超標，經判讀確認可直接罰1800至3600元，不用到檢，不過現在仍是宣導期，各縣市仍會先通知到檢，不會直接開罰。

環保署空保處長蔡孟裕表示，今年元旦起，台北市、新北市、桃園市、台中市、台南市等5縣市開始啟用聲音照相，截至2月9日已拍到6千多件，排除氣候條件、背景音干擾後，篩選出600多輛疑似高噪音車輛，再根據畫面等資料判讀通知部分車輛到檢後，確定會針對100多輛車輛開罰。

蔡孟裕說，目前有5縣市、13套設備正在執法，等更多設備通過比測驗證後，預計二、三月會有更多縣市加入，如高雄市、新竹縣、彰化縣、苗栗縣、南投縣，總共至少10個以上縣市、40套設備。

知名重機部落客「重車日誌-教士」表示，「聲音照相」上路第一天，就看到新北市宣傳取締了200多台車，相比之下台中市首日就只有10多輛車，差別在於地方政府如何應用這套設備，根據他觀察，台中市是真的把設備裝在對民眾影響最大的市區、鬧居、住宅區等，這樣很合理，但新北市則把設備擺在深山當中，可能完全沒有居民。

「重車日誌-教士」說，聲音照相設備的偵測範圍隨著距離遞減，而環保署用意是「抓吵不抓改」，如果車子稍微離路緣較遠，就代表對附近居民影響也小一點，因此車子若可以避免沿著住戶、改在道路內側開車騎車就可以避免噪音，但新北市直接設在單線道的山路，擺明是「為抓而抓」，當地甚至不知道有沒有住人。

「重車日誌-教士」說，上路前就曾反映應該好好協調地方政府，如果真的是為了保護民眾不要被吵到，政策還算合理，但有些地方環保局若沒有妥善運用，「可能會把這套政策變成搶錢用的東西」，也怕會有第二個跟進新北市作法的縣市。

蔡孟裕則說，新北市執法路段也有板橋、汐止、林口、蘆洲等，主要還是根據地方環保局需求來決定，不過設置地點前都會有告示提醒前方有聲音照相。

路段若裝設「聲音照相」系統，會在前方一百公尺提醒告示。本報資料照片
路段若裝設「聲音照相」系統，會在前方一百公尺提醒告示。本報資料照片

噪音 環保署

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