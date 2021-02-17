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影／高鐵宜蘭站選哪？ 林佳龍：透明公開聽取各界意見
新春上班第一天，交通部長林佳龍第一個公開行程選擇來宜蘭，面對各界關切的高鐵延伸宜蘭端的場站要位於何處？他表示，除了專業意見外，民意也非常重要，絕對是公開透明聽取社會各界意見，再做出選址的決策。
宜蘭新城橋趕在過年前完工通車，林佳龍今天前來慰問施工團隊辛苦並發放加菜金，他在受訪時談到地方關心的高鐵延伸宜蘭建設，近來各界熱切討論宜蘭端的停靠場站要位於那裡？
據了解，交通部提出四個場站從北到南依序是四城站、宜蘭站、縣政中心站及羅東站，縣政府之前提報給交通部的建議選在縣政中心站，但地方也有不同聲音，主張選宜蘭站或羅東站。
林佳龍表示，高鐵延伸宜蘭是併北宜直鐵的替代方案，綜合規劃已經完成，現在在做環評；另外針對宜蘭端車站的選址，交通部以開放的態度來聽取各界的意見，也希望大家能就宜蘭長期的發展，選出最有利於未來北宜高鐵宜蘭端的場站。
他強調，「縣政中心」是一個選項，全案現在進入環評的過程，還有一點時間，所以他指示鐵道局要加強跟各界溝通，專業的意見之外，其實民意也非常重要，畢竟這麼大的建設，選到的地方除了交通的考量外，對於宜蘭的長期發展必須最有利，這也涉及土地取得及交通路網串連，各個方面都有它的利弊，會做好評估，絕對是公開透明的方式，聽取社會各界的意見做決策。
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