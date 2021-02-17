汽車檢驗員、駕駛考驗員檢定 今年首採線上列印報名

報考汽車檢驗員、汽車駕駛考驗員民眾注意！交通部公路總局宣布，今年簡章改採線上下載及列印，不另販售紙本。報名書表於報名期間（3月2日至110年3月15日）開放下載列印，預計5月、6月分別進行學科、術科檢定。

公路總局表示，該項檢定每年辦理一次，報名檢定約400人次，往年應考人須於報名期間上班時段至各紙本簡章發售處現場購買或函購，為便利應考人獲取簡章，今年推出簡章及報名書表採線上下載，應考人可於公告期間內下載簡章，無服務時間限制，並免去購買紙本簡章時間及交通成本。

公路總局說，該檢定採通信報名，報名至110年3月15日止，一律掛號郵寄至選定應試考區通信報名，截止日期以郵戳為憑，親自或委託報名或證件不全者均不受理，本檢定設臺北、台中、高雄3考區，應考人應自行選定應試考區，報名完成後，不得更改。其他事項請詳簡章或公路總局網站（網址https://www.thb.gov.tw/），洽詢電話：臺北考區：（02）82211934、台中考區：（049）2339171轉204、高雄考區：（07）6117101轉202、交通部公路總局：（02）23070123轉2507。