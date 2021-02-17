高雄水情燈號25日由綠轉黃 夜間將減壓供水

高雄久未下雨，水利署預估高雄水情燈號25日起，將由水情稍緊的綠燈轉為第一階段限水的黃燈，夜間將進行減壓供水。高雄市水利局表示，目前已啟用7座伏流水井，最大量可每天供水75到80噸，評估對民生跟產業影響仍不大。

高雄市水利局長蔡長展今在市政會議後表示，水利署在農曆過年這段時間進行水情盤點，已經確定25日開始，高雄將由目前的綠燈轉為黃燈。黃燈就是會在夜間進行減壓供水，評估對民生跟產業的實際影響並不大。

蔡長展說，這段時間高雄還是有餘裕，目前每天仍會提供10萬頓水給南化水庫蓄水，未來水情狀況如果更不佳，南化水庫也會供應到高雄地區。

蔡長展說，市長陳其邁今並在市政會議上指示，除宣導節約用水，也要求東港溪提供給鳳山水庫的供水端能夠增加供水量，這部分會再跟水利署及自來水公司協商，以因應枯水期。

蔡長展表示，去年同期高屏攔河堰川流量約每秒21噸，今年這個時間只有約8.3噸，從21噸變8.3噸，水情算是嚴峻。不過高雄還有伏流水，現在高雄已啟動7座伏流水取水，在供應上沒有問題。

蔡長展指出，伏流水井就是地下水，是地下水庫概念，地面水用完就是用地下水庫，高雄大樹一帶有軟礫石層，適合用地下水庫的概念去取水。目前7座伏流水井取水量，大概每天5萬至10萬噸左右，過去通常只啟用1、2座，這次首次啟用到7座。

蔡長展說，這次沒有降雨的情形，是他印象中10年來最嚴重一次，但高雄有伏流水，這次也會觀察伏流水能夠撐多久，這樣搭配供水應該還算穩定，市府也會審慎來因應此次枯水期。