上班族20日要補班！咖啡半價、茶飲2送1 小確幸快記起來

春節七天連假結束，今（17）日多數人皆返回職場工作，雖然再上3天班便迎來周末，但可別開心得太早，因為本周六（20日）為補班日，等於連上4天班後，僅休息1日，就得再次上工，令不少人哀聲連連。

自2020年開始，政府為改善年節國道塞車狀況，宣布未來10年農曆春節連假都將透過挪假補班的方式，從小年夜一路放到初五，今年小年夜為周三工作日，調整放假後將補班時間定為20日（周六），故民眾雖可開心爽放7天年假，緊接而來的就是「補班」償債。

不過，由於日前國內疫情緊張，教育部長潘文忠宣部全國高中以下學校、公立幼兒園開學日延至2月22日，因此20日仍在寒假期間，學生無需另行補課，若家長有照顧12歲以下學童，或國中、高中、五專一至三年級持有身心障礙證明子女之需求者，其中一人可申請「防疫照顧假」。

此外，臺灣證券交易所亦有公告，小年夜調整休假，於20日補行上班，但台股不交易亦不交割。

為幫開工民眾加油打氣，許多企業皆推出優惠，部分活動延續至補班日，整理如下：