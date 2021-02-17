聽新聞
test
0:00 / 0:00
上班族20日要補班！咖啡半價、茶飲2送1 小確幸快記起來
春節七天連假結束，今（17）日多數人皆返回職場工作，雖然再上3天班便迎來周末，但可別開心得太早，因為本周六（20日）為補班日，等於連上4天班後，僅休息1日，就得再次上工，令不少人哀聲連連。
自2020年開始，政府為改善年節國道塞車狀況，宣布未來10年農曆春節連假都將透過挪假補班的方式，從小年夜一路放到初五，今年小年夜為周三工作日，調整放假後將補班時間定為20日（周六），故民眾雖可開心爽放7天年假，緊接而來的就是「補班」償債。
不過，由於日前國內疫情緊張，教育部長潘文忠宣部全國高中以下學校、公立幼兒園開學日延至2月22日，因此20日仍在寒假期間，學生無需另行補課，若家長有照顧12歲以下學童，或國中、高中、五專一至三年級持有身心障礙證明子女之需求者，其中一人可申請「防疫照顧假」。
此外，臺灣證券交易所亦有公告，小年夜調整休假，於20日補行上班，但台股不交易亦不交割。
為幫開工民眾加油打氣，許多企業皆推出優惠，部分活動延續至補班日，整理如下：
- 7-11：CITY系列全品項第2杯半價（包括CITY CAFE、CITY PRIMA精品咖啡、CITY PEARL珍珠飲品、CITY TEA現萃茶、精品濾掛咖啡及氮氣飲品（不含Espresso、樂冰鯊））；20日補班加碼CITY CAFE熱皇家伯爵紅茶拿鐵2杯66元，CITY PEARL熱濃厚黑糖珍珠撞奶2杯99元，CITY TEA統一布丁純奶茶2杯88元。
- 全家：私品茶系列指定商品，推出29、39、49元均一價活動。
- 摩斯漢堡：培根雞蛋堡搭冰紅茶單套65元、2套100元；黃金蝦三明治（新品）搭冰紅茶享優惠價65元；摩斯咖啡（L）2杯100元；黑糖蒟蒻茶歐蕾、草莓蒟蒻茶歐蕾任選2杯優惠價100元。
- 春芳號：茶拿鐵系列88折優惠，每人限購6杯。
- 舒油頭：火山烈日黑豹珍奶買2送1。
- 伊莉莎白紅茶書房：路易王妃水晶紅茶買2送1。
- 清原：坎格拉果香蜜紅茶、坎格拉果香蜜凍紅茶買一送一。
- 霜江茶行：鮮嫩草莓青、鮮切哈密瓜綠中杯任選2杯99元，大杯單杯優惠59元。
- 詩特莉：單點咖啡、茶飲外帶，贈送2片手工餅乾，並折扣40元。
- Krispy Kreme：購買任6個甜甜圈，即贈6入原味糖霜甜甜圈，任12入即贈12入原味糖霜甜甜圈。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言