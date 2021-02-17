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高鐵禁飲食有望鬆綁？陳時中：228後考慮長程班次開放飲食

中央社 / 台北17日電
疫情指揮官陳時中表示，包含戴口罩、入境管制等都會延續，但會考慮開放高鐵長程班次飲食。本報資料照片
疫情指揮官陳時中表示，包含戴口罩、入境管制等都會延續，但會考慮開放高鐵長程班次飲食。本報資料照片

中央流行疫情指揮中心去年12月啟動秋冬防疫專案，方案將於2月28日到期，指揮官陳時中說，包含戴口罩、入境管制等都會延續，但會考慮開放高鐵長程班次飲食。

疫情指揮中心於去年12月啟動秋冬防疫專案，強化「邊境檢疫」、「社區防疫」及「醫療應變」措施，專案將於2月28日到期，媒體今天在疫情指揮中心記者會詢問專案是否延續，陳時中表示，管制措施預計轉為常態管制，像是戴口罩等。

陳時中舉例，這段期間大家口罩都戴得很好，也沒有很多人被罰，但28日之後會考慮視疫情狀況，讓高鐵長程班次開放飲食，另外相關入境管制措施也會延續，外籍人士開放可能還是會做，但不會用是否持打疫苗證明來做根據，因為打疫苗仍有空窗期，而是會用當地國疫情來做比較多考慮。

至於短期商務來台方案是否有機會重新開放，陳時中也說，低風險跟中低風險國家，28日之後也會跟專家討論，可能陸續來恢復。

陳時中表示，這段期間國內的相關案例，除了部立桃園醫院的群聚事件讓大家覺得緊張外，其實本土並沒有特別的疫情發生，因此整體管制強度不會再增強，也因大家都有戴好口罩、勤洗手，讓類流感、腹瀉人次少了非常多，顯見相關的公衛措施是有效的，既然是有效的公衛措施，他認為可以再延續。

疫情 陳時中 口罩

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