春雨未解南部旱情 嘉南啟動節水措施

南部水情加劇，經濟部啟動限水！旱災中央災害應變中心17日宣布，雖然近日有春雨降下，但南部水情仍未改善，加上未來降雨預測偏少，決定25日起嘉南地區由減壓供水黃燈調整為減量供水橙燈，彰化、雲林、南投、高雄地區調整為減壓供水黃燈。水利署表示，會持續透過海水淡化等措施應對旱情。

嘉南啟動限水

水利署長賴建信表示，近期春節期間鋒面通過雖有降雨幫助，惟未能持續，水情仍相當嚴峻，依氣象局預測6月前降雨偏少機率大，為因應目前水情，決定進一步加大節水力道，除新竹、苗栗及臺中地區已實施減量供水橙燈外，自2月25日起嘉義及臺南地區由減壓供水黃燈調整為減量供水橙燈。

另外，彰化、雲林、南投、高雄地區調整為減壓供水黃燈，連江地區調整為水情提醒綠燈，其餘地區燈號維持不變。賴建信說，10日至11日鋒面通過，各水庫集水區降雨約20至40毫米，對水情稍有幫助但仍相當嚴峻，且氣象局降雨預估2、3月可能偏少，4到6月偏少至正常，因此持續積極趕辦各項抗旱水源。

各地集徵水源

旱災應變中心也將新竹、苗栗及台中地區已實施減量供水的節水率再提升，其中工業用水戶由7%提升至11%，至於嘉義及臺南地區減量供水以工業用水戶節水7%及非工業用水戶節水10%，並視後續水情變化逐步提升。經濟部長王美花在會中也要求各單位務必加強節約用水、視天候機動進行人工增雨、持續由河川引水。

有媒體提問，如果無法達成節水目標會有何處罰措施？賴建信回應說，如果沒有達到目標會以優先勸導為主，如果屢勸無法改善的話，會請台水限制水管進水量至節水目標。目前民間普遍反應都可以配合，經濟部也會輔導海水淡化公司與廠商接洽，應急可能短缺的水源。

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