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終於能出國了？陳時中透露明年有望解封 9天春節連假立刻排上

聯合新聞網 / 綜合報導
陳時中16日透露2022年春節前，出國禁令有望解除。 圖／pixabay
陳時中16日透露2022年春節前，出國禁令有望解除。 圖／pixabay

新冠肺炎疫情自2020年初開始肆虐全球，至今未有停止跡象，國人也因此整整一年無法出國。不過中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨（16）日表示，因各國開始施打疫苗，明年春節出國旅遊「可以期待」，令不少人興致勃勃算起2022年的春節連假該怎麼放！

全球疫情嚴峻，為避免新冠肺炎因人口流動蔓延，國人已有一年以上未曾出國，令不少人「憋得荒」，陳時中昨（16）日記者會上首度透露，目前各國陸續接種疫苗，出國旅遊明年春節前有望解封，但也強調先決條件要看病毒變異情況。

據2022年日曆顯示，農曆除夕為1月31日適逢周一，初五、初六則為六日，連結頭尾周末，可從1月29日一路放到2月6日，足足9天！若明年能順利解封，9天連假不論是安排鄰近國家短期旅遊，或至較遠的國家度過春節假期，都綽綽有餘。

此外，2022年有不少節日逢周一或周五，不需請假或補班就能連休：

  • 元旦：12月31日逢周五，連休3日

  • 春節：1月31（除夕）逢周一，含頭尾周末連休9日

  • 228：2月28日逢周一，連休3日

  • 清明：4月4日、5日逢周一、周二，連休4日

  • 端午：6月3日逢周五，連休3日

  • 中秋：9月10日逢周六，連休3日

  • 雙十：10月10日逢周一，連休3日

不過明年春節連假實際怎麼放，仍需等行政院人事行政總處公布隔年行政機關辦公日曆表後才能確定。

春節 新冠肺炎 連假 陳時中 觀光

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