冰箱庫存仍滿！ 市場開市買氣弱量多價跌

經過六天新年假期，傳統市場今天開市，但因為部分商家、公司行號、行口仍在放假，加上消費者過完年其實冰箱庫存仍滿，因此買菜需求不高，市場買氣薄弱低迷，蔬菜到貨量多價跌。

根據台北農產運銷公司官方網站資料，今日開市交易量2205公噸，蔬菜每公斤平均批發價19.2元；今日進貨量較休市前大幅增加，量增菜種有高麗菜、蘿蔔、青蔥、小白菜、青江菜、菠菜、A菜、茼蒿、地瓜葉、花椰菜、胡瓜、小黃瓜、絲瓜、苦瓜、茄子、蕃茄、甜椒、敏豆、青花苔、玉米等，量減菜種有大白菜等，其餘各菜種均略增減。

北農官網顯示，今日進貨量較休市前大幅增加，市況受量增較多與拍賣中氣候不穩影響，承銷人購買意願趨減，買氣弱，交易市況較疲軟，各菜種行情跌多漲少；另，葉菜價格互有漲跌，高麗菜貨量約485噸量太大，價格下跌1元。

根據北農官方網站的資料，品質最好的高麗菜(上價)每公斤平均批發價9元、大白菜9元、小白菜19元、青江菜21元、菠菜19元、A菜9元、地瓜葉36元；至於品質較差的葉菜(下價)每公斤平均批發價都在5元上下。

因為疫情消毒整備，今年國中小學延後四天開學，桃園、新竹都發起有機蔬菜箱促銷團購；新北果菜市場總經理江惠貞表示，新北每周二吃有機蔬菜，若依照原本的行事曆本周就開學，也是下周二才供(有機)餐 ，因此經過調查，新北合作的有機、產銷履歷農民影響不大。

江惠貞表示，但南部八大供應商的影響就難說了，天氣好菜長太快，加上消費者過年大家冰箱囤積的菜量還沒有消化完畢，所以蔬菜需求少，業者、攤商、行口有部分仍在休假，都還沒有來上工；看這幾天天氣冷，火鍋需求是否會提升，可以增加消費量。

江惠貞說，蔬菜量多，過年前態勢就很嚴重了，年前果菜市場不少種類的蔬菜，每公斤平均批發價已達5到10元，農民年前早在產地自行耕鋤減量，很多事情應該誠實面對就好，消費者是很願意協助農民的。