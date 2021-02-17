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一直掉髮怎麼辦？6招防止髮量變少 洗頭不能天天洗

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
想要頭髮長得好，又害怕掉髮該如何在平日裡注意哪幾項？圖／摘自pexels
想要頭髮長得好，又害怕掉髮該如何在平日裡注意哪幾項？圖／摘自pexels

頭髮的生長都有新陳代謝期，分為靜止、生長、消退三期。每天發現掉髮，是屬於正常的代謝現象，若發現大量掉髮，就要注意日常生活中的狀況，該如何預防掉髮嚴重的現象呢？

一、用木梳讓梳頭

使用塑膠梳子容易產生靜電，不知不覺中，已給頭皮帶來不好的刺激。使用木梳或鬃毛刷梳來梳頭，不僅能去除多餘的頭皮屑，還能使頭髮的光澤度增加，同時按摩頭皮促進頭皮血液循環。

二、洗髮的次數

建議大量落髮的人最好間隔2至5天的時間再洗頭。在洗頭髮的同時，輕輕搓揉頭皮，讓頭皮達到血液循環，亦能讓頭皮清潔更上一層。

三、不使用清潔力過強、鹼性的洗髮精

建議選擇清爽、溫和的洗髮精，才不會使頭皮有乾燥的狀況。頭皮與臉皮的保養其實相同的需要溫和洗淨，才能讓頭皮也有適度的保濕，過度的清潔頭皮相對也過度刺激頭皮，掉髮狀況就會隨之而來。

四、吸菸也會引響頭髮生長

吸菸會引響到身體上的許多機能退化。然而在頭皮上，吸菸會使頭皮的毛細管收縮，間接影響頭髮生長的狀況。

五、頭皮按摩

按摩能促進血液循環，對於頭皮來說，血液循環良好可以供給營養於毛囊母細胞，只需要每天按摩5分鐘，趁著追劇、滑手機時按摩，利用指腹輕壓來促進血液循環，可達到增加頭部血液流量，對於毛髮生長有相當的益處。

六、食補也能長髮

除了外在的刺激與按摩外。由內而外的補充也很重要，多吃微量元素如：海帶，能促進毛髮生長。頭髮的主要成分為蛋白質，所以以食補也相對有效，如：豆類、魚類、乳製品類，都相對有幫助。

洗髮次數也會影響到頭髮生長及掉落的問題？圖／摘自pexels
洗髮次數也會影響到頭髮生長及掉落的問題？圖／摘自pexels
使用溫和不刺激的清潔產品洗髮，為頭皮保濕。圖／摘自pexels
使用溫和不刺激的清潔產品洗髮，為頭皮保濕。圖／摘自pexels
使用木梳梳頭促進頭皮血液循環。圖／摘自pexels
使用木梳梳頭促進頭皮血液循環。圖／摘自pexels

按摩 掉髮 洗髮

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