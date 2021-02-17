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秋海棠除觀賞用外 在歐洲還用葉子做湯料理
農委會種苗場蒐集120多種秋海棠，在場內溫室設置建立秋海棠種原圃，達到保存種原及教育推廣目的。
種苗場表示，秋海棠原生分布於熱帶、亞熱帶地區森林中，世界各地均可看到它的蹤跡，經人工培育、雜交，品種已多達萬種以上。
種苗場表示，全球原生種秋海棠種類超過1500種以上，在台灣有18種，如坪林秋海棠、九九峯秋海棠、蘭嶼秋海棠等。秋海棠花有白、粉、紅、雜色及斑點等，花色多樣，色彩鮮艷亮麗，如麗格秋海棠、球根秋海棠等，深受民眾喜愛。
秋海棠除花美外，有許多品種葉片具豐富色彩，葉形變化多姿，深具觀賞價值，如常見的蝦蟆秋海棠、星點秋海棠、鐵十字秋海棠等。秋海棠植株除了觀賞用途外，部分種類葉片還可食用，歐洲國家常利用葉子做湯料，味酸、風味奇特。
種苗場表示，秋海棠繁殖方法分為種子播種及扦插繁殖，觀花種（品種）多以種子進行繁殖，而觀葉種（品種）則以扦插繁殖為主，每年11月至翌年5月為多數種類開花及適宜繁殖的季節。秋海棠栽培介質以通氣性好、排水性佳為原則，以淺盆栽培為宜，而冬天10度以下寒流低温時需進行保溫，以降低凍傷發生。秋海棠可置於明亮室內，亦可作庭園景觀花卉，居家室內外兩相宜，但需在遮陰環境下避免強光直射，以免曬傷葉片。
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