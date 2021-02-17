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高市助女藥癮者戒癮 加碼推2.5萬醫療補助

聯合報 / 記者林保光／即時報導
高雄市毒防局協助女性藥癮者維護下一代健康，推出婦幼藥癮戒治醫療補助加碼措施。記者林保光／翻攝
高雄市毒防局協助女性藥癮者維護下一代健康，推出婦幼藥癮戒治醫療補助加碼措施。記者林保光／翻攝

高雄市政府毒品防制局為協助女性藥癮者維護下一代健康，推出婦幼藥癮戒治醫療補助加碼措施，藥癮住院醫療補助，每人每年最高可獲補助2萬5000元。毒防局表示，這是全國唯一對婦幼非健保給付的加碼補助。

高雄市毒防局表示，依據聯合國毒品暨犯罪辦公室（UNODC）研究報告書指出，女性藥癮者首次藥物濫用年齡晚於男性，一旦開始藥物濫用，成癮速度往往快於男性；女性藥癮者使用藥物易造成月經不正常，懷孕初期不易察覺，將造成胎兒成為產前「毒物暴露兒童」，導致早產、體重不足、新生兒戒斷症狀、躁動不安等現象，嚴重者可能造成新生兒死亡。

高雄市毒防局長林瑩蓉表示，毒防局從生育保健、母嬰照護、 藥癮治療等面向，希望減輕婦幼戒癮醫療負擔，提高戒癮治療動機，讓女性藥癮者主動接受衛教與定期產檢，希望從優生保健概念，協助照顧到下一代的身心健康。

毒防局加碼補助項目，包括藥癮住院醫療補助，每人每年最高2萬5000元、少年戒癮門診掛號費全額補助、子宮避孕器最高2000元、高層次超音波提高為3000元、早產風險篩檢最高800元、新生兒篩檢最高350元、新生兒加護病房最高2000元、診斷性評估最高2000元、其他醫療雜項最高每年3000元。

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