爸怎麼買彩券都中…他學費一大半都台彩貢獻：比台積電好賺

過年期間，不少人會去買彩券或刮刮樂，試試手氣。一名網友表示，爸爸買台彩常常中獎，「學費有一大半都是台彩貢獻的」，但自己怎麼買都沒有中，過年爸爸又中了兩萬多，令他不禁直呼「比台積電好賺」。

一名網友在「爆廢1公社」發文，很多人說台彩會騙人或做牌，但他認為「真的是偏財運」，他的大學學費有一大半是台彩貢獻的，和爸爸的聊天紀錄都是「刮中多少、又中多少…」，但是自己買卻怎麼買都沒中，過年短短幾天爸爸就中了兩萬多，令他不可置信，「到底怎麼買的」。

原po公佈爸爸的幾項特徵供網友參考，不菸、不酒、不吃檳榔，工作是做家族企業、待人和善，連之前出車禍都不跟對方索賠，幽默不佔人便宜，做人老實、隨和，每個禮拜會花1000、2000買彩券或刮刮樂。目前原po實測的中獎特定方式就是，他亂花錢買彩券買到沒錢，爸爸就有高機率會中獎，他也上傳過年期間與爸爸的對話的中獎截圖，「之前中多少我就不提了，我怕被綁架」。

網友紛紛表示，「我怎麼買怎麼輸」、「有些人偏財運很好，有的人只適合正財，例如：我本人，所以今天早早起來準備上班比較實在」、「幾萬幾千都小獎啦，我也中過，商人用小獎滾大錢」、「我覺得，你爹數理能力應該很強，我相信可以算牌，找出機率高的數字」、「親戚也曾經有刮中過一百萬...」、「很歐的爸爸」。

不過，有網友認為中的都是小獎「小獎很多人中，頭獎有沒有人中，根本不知道」、「還是不建議賭博，看過太多例子，不變的是贏過多少就會輸回去多少～」、「我就看過中30萬跟300萬的；不過千萬以上還沒見過」、「台彩詬病的一直都不是小獎啊，是大獎」。

有網友則表示，爸爸可能是報喜不報憂，「其實你老爸只把有中獎的拿給你看，沒中的更多...」、「報喜不報憂啦！很多簽牌的都是如此」、「你老爸沒跟你說的是，『花了5萬』中了一萬多」、「沒有中不會跟你說，怕你覺得他浪費錢吧～」、「你老北很貼心，為了不讓你感覺內疚才每次都說中獎的...」。

原po在留言中表示，之前爸爸曾中過離百萬最近的一次，但都看得很開，「彩券這種東西就是生活中的一個樂趣，不要把全部投入才不會太過糾結...信者恆信，不信者就算有奇蹟他也說是假的」，好好過生活安分守己最重要。