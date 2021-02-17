爬玉山連鞋都掉！塔塔加遊客失物驚見「2雙登山鞋」 網笑瘋：赤腳下山？

2020年因新冠疫情肆虐，國人無法出國趴趴走，只好上山下海玩透台灣，有些遊客粗心大意，將物品留置當地忘了帶走，「玉山國家公園」FB粉專16日貼出塔塔加遊客中心周邊遺失物清單，除了常見的帽子、眼鏡、水壺等物，還有兩雙登山鞋，讓網友嘖嘖稱奇「怎麼下山的？」

「玉山國家公園」粉專昨（16）日晚間貼出塔塔加遊客中心2020年至2021年初遺失物認領公告及照片，只見遺失物林林總總擺滿數張長桌，十分壯觀，內容包含常見的雨傘、帽子、眼鏡、水壺、手套、登山杖等物，有網友見了不禁笑「還以為是商品特賣」。

在眾多遺失物中，最令眾人驚訝的是兩雙「登山鞋」，不少網友傻眼留言「前面幾項我可以理解，『鞋子』怎麼丟的」、「沒穿鞋爬下山！厲害了」、「打赤腳」、「掉得有點扯」。對此疑問，「玉山國家公園」小編親切回應「可能是下山換下重重登山鞋，改穿涼鞋等較輕巧舒適的鞋子，而把登山鞋忘了拿上車的啦～」。

有網友好奇詢問日後是否會有「登山杖拍賣」，「玉山國家公園」小編則表示「不會」，因為無人認領的物品大多較便宜且老舊，殘餘價值有限。另也於貼文提醒失主需攜帶身份證明文件親至塔塔加遊客中心1樓服務台領取，若物品自公告起算屆滿6個月後仍無人認領，則依法得逕行處理遺失物性質作資源分類後以廢棄物處理。