快訊

蔡英文霸氣回應台灣新塗裝 海巡署收回高層指示聲明致歉

美國南方大停電：極端寒流癱瘓火力發電？冰封4百萬人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

過年打麻將玩通宵 物理治療師教2動作舒緩下背痛

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
物理治療師施竣元示範雙手放於臀後，上背與頭彎曲到最底，下背維持筆直，再將雙腳伸直，並且腳背交替做勾起、放鬆的動作，即可放鬆坐骨神經。圖／部北提供
物理治療師施竣元示範雙手放於臀後，上背與頭彎曲到最底，下背維持筆直，再將雙腳伸直，並且腳背交替做勾起、放鬆的動作，即可放鬆坐骨神經。圖／部北提供

過年期間許多人都會聚在麻將牌桌上摸個幾圈玩通宵，台北醫院復健科主任吳政哲表示，熬夜不但傷身、睡眠不足，在春節過後常見門診有許多病人因為久坐未變化姿勢、出現肩膀與腰部疼痛、下背痛復發，甚至痠麻及引發肌肉筋膜發炎。

物理治療師施竣元說明，許多因為坐骨神經疼痛的復健病人是長期穿戴腰部護具，只有在洗澡或睡覺時才會脫下，但是因為沒有一定的肌肉訓練及神經放鬆，經過長期穿戴，不但造成腹部核心肌群弱化，也無法減緩坐骨神經疼痛。

施竣元建議，平常避免長時間維持相同姿勢，並善用家中一把構造簡單、有靠背的四腳椅，就能進行自我坐骨神經放鬆、維持神經的正常循環、減少坐骨神經壓力。

施竣元說，要做自我坐骨神經放鬆運動時，先坐在椅子上，雙手放於臀後，將上背與頭彎曲到最底，下背則維持筆直。接下來將雙腳伸直，並且腳背交替做勾起、放鬆的動作。

另外一個臥鴿式放鬆運動則是臥姿下，雙膝抱胸，並將左腳踝放在左大腿上方，雙手緊扣在右大腿後方以加強拉力。保持呼吸，一分鐘後換邊施做。

過年期間許多人都會聚在麻將牌桌上摸個幾圈玩通宵，也因久坐未變化姿勢、出現肩膀與腰部疼痛、下背痛復發。圖／部北提供
過年期間許多人都會聚在麻將牌桌上摸個幾圈玩通宵，也因久坐未變化姿勢、出現肩膀與腰部疼痛、下背痛復發。圖／部北提供
物理治療師施竣元示範臥鴿式放鬆運動，臥姿雙膝抱胸，並將左腳踝放在左大腿上方，雙手緊扣在右大腿後方以加強拉力。保持呼吸，一分鐘後換邊施做。圖／部北提供
物理治療師施竣元示範臥鴿式放鬆運動，臥姿雙膝抱胸，並將左腳踝放在左大腿上方，雙手緊扣在右大腿後方以加強拉力。保持呼吸，一分鐘後換邊施做。圖／部北提供

復健 台北醫院 睡眠

延伸閱讀

不用苦苦限制熱量！「一日一餐蛋白餐」更有明顯減重效果

成都男通宵打遊戲致光敏性癲癇 四肢強烈抽搐兼大小便失禁

當心年假久坐不動招來痠痛 物理治療師教你三招緩解

想健康長壽，減脂好還是增肌好？40萬人調查揭曉

相關新聞

竹科好渴！寶二水庫蓄水破歷史新低 水情燈號將轉紅燈

供應新竹地區重要用水的寶二水庫，在今天蓄水率已持續探底到僅剩16%，創下從2006年啟用以來的歷史新低，有效蓄水量也只剩...

今年首颱將生成？ 鄭明典指2月颱罕見原因

中央氣象局長鄭明典在臉書表示，在菲律賓海低氣壓系統有發展的跡象，有機會達颱風強度。氣候上，西北太平洋上，颱風生成頻率最低...

「錄完才發現沒按到開始鍵」疫情打亂演唱會 光良靠它養出跨同溫層粉絲

台灣瘋Podcast，明星、董事長和企業白領也紛紛加入這股熱潮，舉凡生活大小事、女人保養和心事、韓國美食與流行文化等無所不談，成了名人和歌迷互動、培養粉絲甚至做公益的新平台。二○二一農曆年假期，你聽Podcast了嗎？

熱低壓形成！ 氣象局：明天有機會成今年首颱杜鵑

菲律賓東方海面熱帶性低氣壓形成。中央氣象局說，明天有機會發展成今年第一號颱風杜鵑，對台灣不會有直接影響，水氣方面，預計下...

強冷氣團襲台！ 8縣市低溫特報急凍剩10度 愈晚愈冷

強烈大陸冷氣團今天南下。中央氣象局針對八縣市發布低溫特報，今傍晚到明天上午有10度以下機會。氣象局說，今天愈晚會愈冷，最...

墾丁夜市人車分流防疫 恆春夜市「無社交距離」讓人直冒冷汗

屏東墾丁在春節連假重現爆滿人潮榮景，因應防疫措施，警方連續5個晚上在墾丁大街執行封街式的「人車分流」，讓大街成為徒步區，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。