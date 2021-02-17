麗寶Outlet Mall新春開紅盤 春節業績比去年成長近1成

麗寶樂園渡假區在防疫下依交通部規定管控入園遊客數，遊客消費力仍高，麗寶Outlet Mall今年春節開紅盤，統計春節期間，業績比去年成長近1成。

麗寶Outlet Mall春節期間配合疫情，仍開出業績紅盤，全館較去年成長近1成，運動休閒、餐飲美食、娛樂體驗更刷新同期業績表現；園區內花團錦簇的噴泉運河、獨特的鐘樓造型星巴克、多彩繽紛的Portofino芬諾港外牆建築，充滿義式歐洲氛圍，提供遊客偽出國體驗。

麗寶Outlet Mall親子設施多元、品牌選擇豐富，距離國道1、3、4號5分鐘車程的地利之便，大年初一業績更是創歷史新高，開店限量100個搶購的一卡行李箱的福袋，不到30分鐘就賣完，首次推出就受歡迎，春節連假期間，運動品牌adidas、Nike拚出千萬以上業績，賣出超過萬雙運動鞋款，榮登冠軍寶座，時下年輕人潮流首選GAP、Life8也有亮麗業績，娛樂式體驗的秀泰影城、湯姆熊、木育森林、金石堂，受大人小孩喜愛，每逢下午時段，人潮不斷，整體業績超標。