強冷氣團襲台！ 8縣市低溫特報急凍剩10度 愈晚愈冷

強烈大陸冷氣團今天南下。中央氣象局針對八縣市發布低溫特報，今傍晚到明天上午有10度以下機會。氣象局說，今天愈晚會愈冷，最冷時間在明晚到後天清晨，低溫探9度。

氣象局低溫特報指出，今天強烈大陸冷氣團南下，各地氣溫下降，明天至後天清晨強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，北部及東北部天氣寒冷，其他地區早晚亦偏冷。今傍晚至明上午局部地區有10度以下氣溫（黃色燈號，寒冷）發生的機率，包含基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣。

氣象預報員林定宜說，今天強烈大陸冷氣團南下，北部、東半部有降雨機率，今天下半天水氣才會減少，北部地區雨勢緩和，中南部一直都是多雲到晴，山區才有零星短暫雨。

林定宜說，冷空氣下來後，北台灣降溫明顯，高溫掉到17到18度，入夜再下降到13到14度，愈晚愈冷。東北風明顯增強，台南至桃園、東半部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門將有9至10級強陣風。

林定宜說，這一波冷氣團以明晚到後天清晨最冷，受到輻射冷卻效應影響，明晚到後天清晨中部以北、宜蘭地區最低溫9到11度，其他地區13到16度左右。至於是否有可能變寒流，他說，目前以強烈大陸冷氣團定調。

林定宜說，周五白天冷氣團逐漸減弱，白天氣溫回升，周五之後多少有輻射冷卻效應影響，周六到下周日清晨溫度仍低，西半部日夜溫差10度以上。水氣方面，周五到下周一前，各地都是多雲到晴，僅花東有零星短暫雨。