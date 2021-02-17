聽新聞
test
0:00 / 0:00
強冷氣團襲台！ 8縣市低溫特報急凍剩10度 愈晚愈冷
強烈大陸冷氣團今天南下。中央氣象局針對八縣市發布低溫特報，今傍晚到明天上午有10度以下機會。氣象局說，今天愈晚會愈冷，最冷時間在明晚到後天清晨，低溫探9度。
氣象局低溫特報指出，今天強烈大陸冷氣團南下，各地氣溫下降，明天至後天清晨強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，北部及東北部天氣寒冷，其他地區早晚亦偏冷。今傍晚至明上午局部地區有10度以下氣溫（黃色燈號，寒冷）發生的機率，包含基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣。
氣象預報員林定宜說，今天強烈大陸冷氣團南下，北部、東半部有降雨機率，今天下半天水氣才會減少，北部地區雨勢緩和，中南部一直都是多雲到晴，山區才有零星短暫雨。
林定宜說，冷空氣下來後，北台灣降溫明顯，高溫掉到17到18度，入夜再下降到13到14度，愈晚愈冷。東北風明顯增強，台南至桃園、東半部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門將有9至10級強陣風。
林定宜說，這一波冷氣團以明晚到後天清晨最冷，受到輻射冷卻效應影響，明晚到後天清晨中部以北、宜蘭地區最低溫9到11度，其他地區13到16度左右。至於是否有可能變寒流，他說，目前以強烈大陸冷氣團定調。
林定宜說，周五白天冷氣團逐漸減弱，白天氣溫回升，周五之後多少有輻射冷卻效應影響，周六到下周日清晨溫度仍低，西半部日夜溫差10度以上。水氣方面，周五到下周一前，各地都是多雲到晴，僅花東有零星短暫雨。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言