快訊

羽球／戴資穎稱霸150周球后 「小戴障礙」再堆高

熱低壓形成！ 氣象局：明天有機會成今年首颱杜鵑

聽新聞
test
0:00 / 0:00

強冷氣團襲台！ 8縣市低溫特報急凍剩10度 愈晚愈冷

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
低溫特報。圖／氣象局提供
低溫特報。圖／氣象局提供

強烈大陸冷氣團今天南下。中央氣象局針對八縣市發布低溫特報，今傍晚到明天上午有10度以下機會。氣象局說，今天愈晚會愈冷，最冷時間在明晚到後天清晨，低溫探9度。

氣象局低溫特報指出，今天強烈大陸冷氣團南下，各地氣溫下降，明天至後天清晨強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，北部及東北部天氣寒冷，其他地區早晚亦偏冷。今傍晚至明上午局部地區有10度以下氣溫（黃色燈號，寒冷）發生的機率，包含基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣。

氣象預報員林定宜說，今天強烈大陸冷氣團南下，北部、東半部有降雨機率，今天下半天水氣才會減少，北部地區雨勢緩和，中南部一直都是多雲到晴，山區才有零星短暫雨。

林定宜說，冷空氣下來後，北台灣降溫明顯，高溫掉到17到18度，入夜再下降到13到14度，愈晚愈冷。東北風明顯增強，台南至桃園、東半部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門將有9至10級強陣風。

林定宜說，這一波冷氣團以明晚到後天清晨最冷，受到輻射冷卻效應影響，明晚到後天清晨中部以北、宜蘭地區最低溫9到11度，其他地區13到16度左右。至於是否有可能變寒流，他說，目前以強烈大陸冷氣團定調。

林定宜說，周五白天冷氣團逐漸減弱，白天氣溫回升，周五之後多少有輻射冷卻效應影響，周六到下周日清晨溫度仍低，西半部日夜溫差10度以上。水氣方面，周五到下周一前，各地都是多雲到晴，僅花東有零星短暫雨。

冷氣團 天氣動態 寒流

延伸閱讀

8℃！ 強烈冷氣團來襲 周五清晨最冷

除夕全台有雨 初一起北雨南晴

13縣市發低溫特報 吳德榮：早晚溫差15度 明北台轉濕冷

15縣市低溫特報！ 強冷氣團來襲低溫探10度 愈晚愈冷

相關新聞

今年首颱將生成？ 鄭明典指2月颱罕見原因

中央氣象局長鄭明典在臉書表示，在菲律賓海低氣壓系統有發展的跡象，有機會達颱風強度。氣候上，西北太平洋上，颱風生成頻率最低...

熱低壓形成！ 氣象局：明天有機會成今年首颱杜鵑

菲律賓東方海面熱帶性低氣壓形成。中央氣象局說，明天有機會發展成今年第一號颱風杜鵑，對台灣不會有直接影響，水氣方面，預計下...

強冷氣團襲台！ 8縣市低溫特報急凍剩10度 愈晚愈冷

強烈大陸冷氣團今天南下。中央氣象局針對八縣市發布低溫特報，今傍晚到明天上午有10度以下機會。氣象局說，今天愈晚會愈冷，最...

墾丁夜市人車分流防疫 恆春夜市「無社交距離」讓人直冒冷汗

屏東墾丁在春節連假重現爆滿人潮榮景，因應防疫措施，警方連續5個晚上在墾丁大街執行封街式的「人車分流」，讓大街成為徒步區，...

強烈冷氣團襲台周五清晨最冷 醫師提醒2點「防猝死」

今天初六開工，天氣劇烈變天。中央氣象局說，強烈大陸冷氣團南下，東北風變強，為北部、東半部帶來水氣。最冷時間點落在周五清晨...

【重磅快評】地震的危害 不能簡化為有沒發警報

一元復始，金牛來開工，可惜的是牠帶來的不是發財牛，而是翻身躁動的地牛。這十來天，台灣地區每天平均有兩起地震，幸而都是震度...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。