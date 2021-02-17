強烈冷氣團襲台周五清晨最冷 醫師提醒2點「防猝死」

今天初六開工，天氣劇烈變天。中央氣象局說，強烈大陸冷氣團南下，東北風變強，為北部、東半部帶來水氣。最冷時間點落在周五清晨，空曠地區低溫下探8度，「接近寒流等級」。醫師建議，清晨交感神經旺盛，會刺激血管、心臟，是猝死容易發生的時機，起床起身不要太快，否則容易低血壓；或房間可開暖氣，才不會「起床身體暖、房間冷」，避免溫差大引起身體不適。

根據中央氣象局氣象預報資料顯示，今天年後上班日因大陸冷氣團南下，各地氣溫會明顯下降，這波冷氣團將持續影響至19日周五清晨，在此期間北部及東北部感受偏冷並有局部短暫雨，其他地區早晚也冷，西半部日夜溫差大。

當氣溫降低或溫度驟降時，血管內的平滑肌也會跟著收縮，台大醫院北護分院院長黃國晉指出，此時，三高（糖尿病、高血壓、高血脂）及心血管疾病患者「血壓更易往上爬」，尤須注意不能間斷規律用藥，並應每天量血壓，做好血壓監測，才能減少天冷造成的影響。當有胸悶、胸痛狀況時，應即刻去看醫生、檢查。

冷空氣襲台，早晚溫差大，黃國晉表示，糖尿病病人周邊血管較狹窄、動脈硬化，血管收縮會比一般民眾更厲害，「循環更差，若有傷口更不易好」，手腳容易冰冷、不舒服，建議穿戴襪子、帽子、圍巾等衣物禦寒，注意保暖。

本周五清晨最低溫恐跌到8度，黃國晉表示，清晨交感神經旺盛，會刺激血管、心臟，是猝死容易發生的時機，起床時，起身不要太快，否則容易低血壓；或是房間可以開暖氣，才不會起床身體暖、房間冷，避免溫差大引起身體不適。

國民健康署代理署長賈淑麗也表示，在氣溫驟降之情境，例如早晨起床離開被窩、由溫暖的室內走至寒冷的室外、日夜溫差大的地區等，應特別注意保暖，避免溫差過大，導致身體不適。

賈淑麗提醒，外出時，更要注意頭頸部及四肢末端的保暖，除了帽子、口罩、手套及保暖衣物不可少，如遇上雨天溼冷，亦須防止鞋襪潮濕，避免足部凍傷。