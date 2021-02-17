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一張圖看全球氣溫強烈對比 鄭明典：負北極振盪的影響

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
NOAA的1月全球氣溫距平圖。圖／取自鄭明典臉書
NOAA的1月全球氣溫距平圖。圖／取自鄭明典臉書

中央氣象局長鄭明典在臉書PO出NOAA的今年1月全球氣溫距平圖，他說，1月全球平均氣溫排名，是有現代分析(142年)以來的第7高溫

他說，NOAA的1月全球氣溫距平圖，藍色是比氣候平均冷，紅色是比氣候平均暖。歐亞大陸的中高緯地區有一大片深藍色區塊，這是元月期間北極冷空氣外流的主要路徑。台灣緯度低，還是承受了連續3波寒流的影響，可見這股冷空氣勢力強大。

他說，相對的，北美的中高緯地區則是深紅色，這邊屬於暖空氣盤據的區域。不過這個情況到2月份就翻轉過來，下個月的平均圖應該很不一樣。

他說，從圖看到的是，氣溫強烈的對比，藍色區塊很藍，紅色區塊很紅，原因是極渦偏離了極區，也就是負北極振盪的影響。

北極 氣象局 高溫

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