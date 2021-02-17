冷空氣今晚到明晨最強！ 午後水氣減 明晚起最冷

天氣風險公司總經理彭啟明在臉書粉專「氣象達人彭啟明」表示，新竹、桃園以北，愈往迎風面的東北部雨量愈多，也開始降溫，等到雨停後溫度降更多，今天晚上下探12-13度，會有冷的感覺，明後天降更多，尤其空曠區域降到10度以下，穿著上要多注意。

今天台灣受到強烈大陸冷氣團影響，各地會越晚越冷。天氣風險公司分析師賴忠瑋表示，其中北部、東北部和東部是又濕又冷，除了降溫，也要留意降雨，預計今晚到明天清晨北部和東北部的氣溫會降到12度以下，東部也會降到只剩下13至14度。

賴忠瑋表示，明天晚上到周五清晨最冷，冷空氣加上輻射冷卻的影響，預計會降到只剩下10到11度。周五白天冷空氣才會減弱，溫度逐漸回升。

中南部今天的雲量也會增加，山區有零星短暫陣雨。在冷空氣的影響之下，預計中部今晚到明晨會降到12至14度，南部則降到約15至18度。明晚到周五清晨也會因為輻射冷卻的影響，氣溫再降一到兩度。

除了變冷之外，中南部還要留意空氣品質，位於東北風背風側的關係，擴散條件不好，使得空氣品質在今天清晨都已經達對敏感族群不健康等級，其中嘉義到台南有部份地區的AQI指數到達對所有族群不健康的紅色警示等級。

賴忠瑋說，預計這波冷空氣的影響到周五清晨，冷空氣最強的時間是在今天晚上到明天清晨，不過溫度最低的時間是在周五清晨，最主要是因為明天晚上到周五清晨的天氣比較穩定，也伴隨較明顯的輻射冷卻，周五白天起冷空氣就會減弱。

至於水氣較多的時間，則是在今天白天，預計今天下午過後，水氣就會逐漸減少，明天西半部的雲量會明顯減少，中南部回到晴朗的天氣，北部也可以見到陽光，不過東部雲量仍然偏多，有局部零星短暫陣雨。

預計周末到下周一的天氣都還算穩定，全台各地幾乎都可以見到陽光，白天也相對溫暖，夜晚較涼，要留意日夜溫差。下周二台灣附近水氣增加，迎風面的東半部有降雨機會，要留意天氣的變化。

賴忠瑋表示，昨天深夜在菲律賓東方海面的熱帶擾動已經增強成為熱帶性低氣壓，不排除在兩天內增強成為今年西太平洋的第一個颱風，不過因為位置偏南，不會對台灣造成直接影響。