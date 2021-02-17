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強烈大陸冷氣團南下 鄭明典：北部有雨氣溫逐漸下降
開工日，強烈大陸冷氣團南下，中央氣象局長鄭明典在臉書表示，北部有雨，氣溫逐漸下降中。
氣象局說，今天強烈大陸冷氣團南下，北部及東北部氣溫下降，其他地區早晚亦涼，明天強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，北部及東北部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷，西半部日夜溫差大；今天北部及東半部地區有局部短暫雨，凌晨基隆北海岸有局部較大雨勢發生的機率，中南部山區亦有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲，明天各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴，僅東半部地區有局部短暫雨。
鄭明典並在臉書以衛星雲圖介紹科普小知識，他說，紅色是液態水為主的雲系，稱暖雲或冷雲，主要是以雲中有無固態水（冰）的降雨過程為依據。冬季台灣上空的雨帶通常以液態水為主，所以是暖雲降水。夏季的對流雲發展的高，雲的上方通常以冰相水為主，所以是冷雲降水。冷雲和暖雲的概念剛好和季節相反，所以常被誤會。
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