強烈大陸冷氣團南下 鄭明典：北部有雨氣溫逐漸下降

開工日，強烈大陸冷氣團南下，中央氣象局長鄭明典在臉書表示，北部有雨，氣溫逐漸下降中。

氣象局說，今天強烈大陸冷氣團南下，北部及東北部氣溫下降，其他地區早晚亦涼，明天強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，北部及東北部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷，西半部日夜溫差大；今天北部及東半部地區有局部短暫雨，凌晨基隆北海岸有局部較大雨勢發生的機率，中南部山區亦有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲，明天各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴，僅東半部地區有局部短暫雨。