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強冷空氣南下 吳德榮：今起3天注意10度以下低溫
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今晨強冷空氣前緣雲系籠罩北台灣，新竹以北及宜蘭有局部雨，北台灣氣溫持續下降中。
今天強冷空氣南下，氣溫驟降、愈晚愈冷，今晚北台灣平地最低將降至10度左右；北部及東半部有局部雨，下午北台雨先停；濕冷不到一天、漸轉乾冷。北部16降至10度，中部12至23度，南部13至25度，東部12至23度。
他說，明天起至下周一連續五天皆為晴朗穩定的天氣。明天至周六清晨受強冷空氣影響，各地晴冷，加上超強夜間輻射冷卻，台南以北很多平地的最低氣溫，將降至10度以下，其中最低甚至可達8度左右；應注意氣象局的特報，早晚也要特別注意保暖。
他說，周六白天起至下周一各地持續晴朗穩定；冷空氣漸減弱，白天氣溫逐日回升，夜間輻射冷卻很強、早晚氣溫仍很低，日夜溫差擴大至15度左右；年長者及心血管疾病患者，應注意衣著調整。
下周二另一波東北季風南下，台灣附近水氣增多，天氣轉變。
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