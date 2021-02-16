聽新聞
test
0:00 / 0:00
台中彩券行剛開5.3億大樂透頭獎 不到一周再開百萬紅包
大年初五(16日)大樂透頭獎摃龜，頭獎獎金0.59億元累入下期，明天(17日)開獎的大樂透頭獎上看1.2億元。春節大紅包今晚開出19組，其中16組為一注獨得，每注各得100萬元獎金，其餘3組為2注均分，每組各分得50萬元。
台彩表示，本期春節大紅包中獎彩券的投注站共22家，其中位於桃園市龍潭區的「晶穩商行」甫於大年初一開出一注春節大紅包獎項，今晚再度開出大獎，累計第四屆期間已開出3注春節大紅包。
而小年夜(10日)開出5.39億元大樂透頭獎的台中市霧峰區「有錢尚好樂透站」今晚也幸運開出春節大紅包獎項，統計第四屆以來春節大紅包獎項的開出次數為2次。台中市大里區的「爆米發彩券行」過去曾多次開出春節大紅包獎項，且於去年開出1.06億元的大樂透頭獎，今晚再添一筆春節大紅包開出紀錄，第四屆以來春節大紅包獎項的開出次數已達5次之多。
大樂透春節加碼活動自2月9日起跑，截至今天晚上，360組100萬元的春節大紅包獎項累計已送出248組，共305位幸運兒中獎，其中有204人獨得百萬獎金。今年加碼的360組春節大紅包獎項還剩下112組、總計還有1.12億元的加碼獎金待送出，明天(17日)開獎的大樂透頭獎除上看1.2億元，也會繼續加開9個春節大紅包獎號，民眾不妨於開工日抽空買張彩券，為金牛年討個好彩頭。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言