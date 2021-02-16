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台中彩券行剛開5.3億大樂透頭獎 不到一周再開百萬紅包

聯合報 / 記者戴瑞瑤／台北即時報導
台彩表示，本期春節大紅包中獎彩券的投注站共22家，其中位於桃園市龍潭區的「晶穩商行」甫於大年初一開出一注春節大紅包獎項，今晚再度開出大獎，累計第四屆期間已開出3注春節大紅包。圖／聯合報系資料照片
台彩表示，本期春節大紅包中獎彩券的投注站共22家，其中位於桃園市龍潭區的「晶穩商行」甫於大年初一開出一注春節大紅包獎項，今晚再度開出大獎，累計第四屆期間已開出3注春節大紅包。圖／聯合報系資料照片

大年初五(16日)大樂透頭獎摃龜，頭獎獎金0.59億元累入下期，明天(17日)開獎的大樂透頭獎上看1.2億元。春節紅包今晚開出19組，其中16組為一注獨得，每注各得100萬元獎金，其餘3組為2注均分，每組各分得50萬元。

台彩表示，本期春節大紅包中獎彩券的投注站共22家，其中位於桃園市龍潭區的「晶穩商行」甫於大年初一開出一注春節大紅包獎項，今晚再度開出大獎，累計第四屆期間已開出3注春節大紅包。

而小年夜(10日)開出5.39億元大樂透頭獎的台中市霧峰區「有錢尚好樂透站」今晚也幸運開出春節大紅包獎項，統計第四屆以來春節大紅包獎項的開出次數為2次。台中市大里區的「爆米發彩券行」過去曾多次開出春節大紅包獎項，且於去年開出1.06億元的大樂透頭獎，今晚再添一筆春節大紅包開出紀錄，第四屆以來春節大紅包獎項的開出次數已達5次之多。

大樂透春節加碼活動自2月9日起跑，截至今天晚上，360組100萬元的春節大紅包獎項累計已送出248組，共305位幸運兒中獎，其中有204人獨得百萬獎金。今年加碼的360組春節大紅包獎項還剩下112組、總計還有1.12億元的加碼獎金待送出，明天(17日)開獎的大樂透頭獎除上看1.2億元，也會繼續加開9個春節大紅包獎號，民眾不妨於開工日抽空買張彩券，為金牛年討個好彩頭。

春節 大樂透 紅包

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