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春節送禮也送出一推垃圾 環保署擬加嚴禮盒包裝規範

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
春節是贈禮最頻繁的節慶之一，尤其糕餅、食品類等最受歡迎。記者吳姿賢／攝影
春節是贈禮最頻繁的節慶之一，尤其糕餅、食品類等最受歡迎。記者吳姿賢／攝影

春節剛結束，過年是贈禮最頻繁的節慶之一，尤其糕餅、食品類格外受歡迎，但送出精美禮盒的同時也形同送出大量包裝垃圾，我國15年前立法禁止特定種類禮盒過度包裝，去年稽查也發現加工食品、化妝品禮盒最易過度包裝，為加強廢棄物源頭減量，環保署表示，將研議修法加嚴禮盒包裝層數或容積比率，也不排除擴大管制項目。

環保署2005年就公告「限制產品過度包裝」，指定糕餅、化妝品、酒、加工食品等四大禮盒及電腦程式著作光碟應避免過度包裝，如糕餅禮盒包裝層數限定三層以下、其他三種禮盒限定兩層以下，且都要為單一材質包裝，意思是除了印刷、日期及價格標籤、盒外塑膠膜及密封所需的膠帶以外的包裝材料，都要是同一金屬、玻璃、塑膠或紙類等材質。

近年環保意識抬頭，加上我國焚化爐高齡老舊，焚燒能量有限，外界不斷呼籲垃圾要從源頭減量才治本，但每逢端午、中秋、春節等重大節慶，民眾或公司行號都會贈送精美禮盒，製造大量包裝垃圾。環保署指出，正在研議加嚴「限制產品過度包裝」相關規範，如包裝層數及容積比率，也不排除擴大更多種類的限制過度包裝項目，但禮盒仍是最優先管制品項，因為容易規範、也較常出現過度包裝的情況，修法尚無具體時間表，若提出草案將與外界溝通收集意見。

環保署表示，節慶前都會發文請各縣市加強稽查禮盒包裝，去年統計，春節、西洋情人節、端午節、七夕情人節、中秋節等五大節慶共檢驗超過二點二萬件禮盒，未合格率不到百分之一，大部分業者都有遵守規定；中央也會主動查核，但不像地方以普查、抽查的形式，而是直接稽查看起來明顯違規的品項，因此不合格比率較高，去年查核172件、不合格率近五成三，加工食品、化妝品禮盒最容易過度包裝。

上班族陳小姐說，因為業務往來因素，節慶經常收到很多禮盒，每次都有十多件，通常為糕餅跟水果，雖然多半是可以回收的紙盒包裝，但數量累積起來真的很驚人，且有些禮盒包裝特別精緻，收到時雖然很開心，但最後還是丟回收，相當浪費。

春節是贈禮最頻繁的節慶之一，尤其糕餅、食品類等最受歡迎。記者彭宣雅／攝影
春節是贈禮最頻繁的節慶之一，尤其糕餅、食品類等最受歡迎。記者彭宣雅／攝影
外表精美、體積不小的禮盒，打開來裡面餅乾只有一百公克。記者彭宣雅／攝影
外表精美、體積不小的禮盒，打開來裡面餅乾只有一百公克。記者彭宣雅／攝影
逢年過節民眾或公司行號都會贈送大量禮盒，留下許多包裝垃圾。記者潘乃欣／攝影
逢年過節民眾或公司行號都會贈送大量禮盒，留下許多包裝垃圾。記者潘乃欣／攝影

環保署 春節

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