專家指今年首颱「杜鵑」恐形成 氣象局回應了

今年首颱要出現了？天氣風險公司總監賈新興在臉書上表示，目前位於菲律賓東方熱帶性低氣壓，有機會在48到60小時內發展成今年第一號颱風杜鵑（Dujuan）。對此，氣象局表示，確實看到海面上有低氣壓發展，但變數還有點多，不會馬上形成颱風。

賈新興在臉書上說，目前位於菲律賓東方編號91W的熱帶性低氣壓，預估48到60小時內有機會發展為今年第一號颱風杜鵑，對台灣沒有影響，預計周五它的外圍環流將對菲律賓中部和南部造成將近三天的影響，下周二等它進入南海後，其水氣也會對台灣的天氣造成影響。

氣象預報員劉宇其說，確實看到海面上有低氣壓發展，但變數還有點多，不會馬上形成颱風，現在連熱帶性低氣壓都不是，目前在菲律賓東邊，還要觀察，發展不會那麼快。

劉宇其說，目前路徑是周六抵達菲律賓南邊，模式資料上要周五、周六靠近菲律賓比較容易看得出發展，現在是有看到雲但沒有明顯低壓結構，未來有機會發展成熱帶性低氣壓，若形成會往菲律賓南部前進。