高雄線上發10萬包紅包 登錄時間到明天下午2點

高雄市政府、一卡通公司與Line合作，今年除夕推出線上發1元、1元、2元、88元、888元紅包，卻因登錄人數太多造成系統當機，市府改變作法加發紅包，決定今天到明天下午2時先登錄再抽獎，18日會以LINE錢包訊息通知中獎及入帳，籲請尚未登錄的民眾趕快登錄。

高雄市這次春節的開運紅包線上抽活動，本來是除夕要透過當天線上登錄方式發出5萬包紅包，結果登錄的人太多，造成Line Pay系統當機，一卡通公司在臉書向民眾道歉，宣布擇期再抽。

經過檢討，一卡通公司將紅包從5萬包增到10萬包，並改用先線上登錄再抽獎的方式進行，今天到明天下午2時先線上登錄，18日抽出之後會用line傳訊息通知得獎人，也會把數位紅包存入得獎人的帳號。

一卡通公司表示，登錄人數在10萬人以內，人人有紅包；如超過10萬人，則電腦隨機亂數抽出10萬人，再亂數隨機分配1元、2元、88元、888元紅包。

要登錄可先進入高雄市政府LINE官方帳號按下「點我登錄」（https://lin.ee/AZHOmuq），完成LINE Pay Money 註冊（https://bit.ly/3rpslRy）。 每個登錄成功的身分證字號都有一次抽獎機會。