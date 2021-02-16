強冷氣團明挾雨報到！最冷時間急凍8度 氣象局：接近寒流

開工日劇烈變天。中央氣象局說，明天初六開工，強烈大陸冷氣團南下，東北風變強，為北部、東半部帶來水氣。最冷時間點落在周五清晨，空曠地區低溫下探8度，「接近寒流等級」。

氣象預報員劉宇其說，今晚開始天氣會稍微有點變化，受到華南雲系東移影響，北部、中部有零星短暫雨，基隆北海岸在凌晨可能會有局部較大雨勢。

劉宇其說，天氣上更劇烈的改變是明天強烈大陸冷氣團下來，東北風增強，北部、東半部降雨變多。上半天水氣增加，北部、東半部天氣都不好，中南部則維持多雲到晴。

溫度方面，劉宇其說，北台灣明天先降溫，台北高溫17度，跟今天25度相比，降幅有8度。中南部、花東地區白天稍微變涼，主要轉冷是入夜。白天高溫中南部22到25度，東部20度。

劉宇其說，周四到周五清晨，受到冷氣團影響各地轉乾冷。西半部多雲到晴，僅東半部有零星短暫雨。周四、周五清晨算蠻冷，最低溫在周五清晨，加上有比較明顯輻射冷卻，中部以北、宜花地區低溫10到12度，空曠地區下探8到9度，南部跟台東則在13到16度左右。

劉宇其說，周四因為出太陽，北部高溫18度左右，中南部22度。低溫方面，北部12度左右，中部以北、宜花地區12到14度，台東、南部14到17度。

至於是否會升級成寒流，劉宇其說，當台北市溫度來到10度才算是寒流等級，目前預測認為11度機會比較高，「差一點點，但很接近寒流等級」。另外，因為該冷氣團後面就轉乾冷，預期水氣跟低溫配合不上，下雪機會低。

劉宇其說，該波冷氣團減弱速度很快，周五白天北部高溫回到20度以上，中南部23度，花東21度。

劉宇其說，周五到下周一，都是西半部不太有雨、東半部零星雨的狀態，下周二水氣才會增加，但也是以東半部為主。

氣溫方面，劉宇其說，周五後白天氣溫逐漸回升，清晨回升比較慢，日夜溫差大。周六和下周日清晨，留意輻射冷卻效應，空曠地區下探11到12度，算是很低，但屬於局部地區，市區如台中、高雄低溫都回升到14到15度。到下周一北部高溫都是24度，中部25度，南部27度。

劉宇其提醒，受到東北風增強影響，明上午起台南至新竹、東半部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門將有9至10級強陣風，沿海及鄰近海域並有較大風浪，請注意；桃園以北及馬祖地區亦有較強陣風。