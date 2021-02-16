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高雄輕軌春節連假乘客爆滿 乘客盼車速再快一點

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導
春節期間，免費搭乘的高雄輕軌經常爆滿。圖／高雄捷運公司提供
春節期間，免費搭乘的高雄輕軌經常爆滿。圖／高雄捷運公司提供

高雄捷運公司統計大年初一到初四高雄輕軌、捷運運量，比去年春節同期成長11%，輕軌運量成長106%最多，捷運公司認為民眾逐漸習慣搭乘大眾運輸。

高雄輕軌大南環段今年春節前加入營運，春節輕軌從14站增為23站，東從南凱旋公園站，西到鼓山區公所站，沿途經夢時代、亞灣區、駁二等地。

捷運公司表示，輕軌到2月底都免費搭乘，並有跨百光年彩繪列車、輕軌少女隊彩繪列車等，春節期間紓解駁二、鹽埕區五福路的交通，晚上延長營運到夜間12時，方便旅客夜遊，導致春節連假期間駁二藝術特區的真愛碼頭站、駁二大義站、駁二蓬萊車站人潮眾多，夢時代站、哈瑪星站和南凱旋公園、鼓山區公所站都是旅客選擇搭乘的重點車站。

捷運運輸方面，春節單日運量橘線以鹽埕埔站1.5萬人次最多，其次是西子灣站運量1.3萬人次；紅線以左營站2.5萬人次最多，其次是巨蛋站1.8萬人次。今年美麗島站和中央公園站新增鳳翼天翔體感光雕秀，也吸引不少遊客觀賞。

高捷公司春節期間輸運旋旅客的同時，也蒐集民眾意見，多數遊客建議路線能再延長、降低班距等候時間和提升行車速度，高捷後續將優化營運，提供市府參考。

搭乘輕軌遊駁二、夢時代一帶的遊客多，許多外地民眾開車或騎機車到輕軌站附近找車位，但鹽埕區、鼓山路一帶停車一位難求，民眾會把車停在捷運沿線的停車位，再轉搭輕軌，橘線衛武營公園附近、凱旋路沿線、紅線都會公園站一帶有較多停車空間可利用。

春節期間，高雄輕軌經常爆滿。圖／高雄捷運公司提供
春節期間，高雄輕軌經常爆滿。圖／高雄捷運公司提供

高雄輕軌 春節 捷運

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