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農曆年前降雨幫助不大 高屏溪川流量下滑

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
南部降雨量僅往年一半左右，今天高屏溪川流量不到9cms。記者徐白櫻／攝影
南部降雨量僅往年一半左右，今天高屏溪川流量不到9cms。記者徐白櫻／攝影

大高雄地區去年10月進入水情提醒的綠色燈號，高雄一期稻作雖然沒有停灌，水情仍進入較為緊張季節。南區水資源局今天指出，目前高雄每天輸水10至15萬噸清水至台南聯合運用，農曆年前高屏溪川流量一度下降至9cms（每秒9立方公尺），除夕前降雨後水位略有上升，不過目前又降回10cms以下，水情嚴峻須節約用水。

水利署統計，去年7月至今，高雄地區降雨量較往年減少約五成，大高雄用水主要仰賴高屏攔河堰。去年10月起，南水局啟動備援水，每日南水北送挹注南化水庫，輸水量從10萬噸拉高至20萬噸，視高屏溪川流量而定；年曆年前，高屏溪川流量一度低於10cms，2月10日降雨，川流量回升至每秒17.8立方公尺。

南水局指出，此波降雨約只帶來20毫米雨量，大地乾涸，水庫進流量沒有明顯增加，高屏溪川流量一度上升，不過這兩天又降下去，高雄每日輸水10至15萬噸清水至台南，另外也趁這波降雨把澄清湖水庫補至90％庫容量，為日後做好準備，高雄供水正常，民眾需要節約用水。

水利署去年7月起召開水情會議，執行各項應變作業。經濟部水利署副署長王藝峰昨到高雄阿公店水庫管理中心視察水情，致贈福袋慰勉值勤人員。

南化水庫 高屏溪 水利署

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