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腦動脈瘤無聲不定時炸彈 婦駕車陷昏迷醫籲控制血壓

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
台東縣一名婦人返家途中疑因腦瘤破裂，連人帶車衝到伯朗大道田間。圖／取自臉書社團「爆怨公社」。
台東縣一名婦人返家途中疑因腦瘤破裂，連人帶車衝到伯朗大道田間。圖／取自臉書社團「爆怨公社」。

14日年初三，在台東熱門景點池上伯朗大道有汽車衝入稻田，引起遊客圍觀。事後家屬說明，40多歲的女駕駛是因為腦部動脈瘤破裂導致昏迷才出事。花蓮慈濟醫院醫師許晉譯說，腦動脈瘤是「無聲的不定時炸彈」，好發在50到60歲，以三高慢性病患者為好發族群，若能控制好血壓，形成動脈瘤的風險就會下降很多。

花蓮慈濟醫院高齡整合照護科主治醫師許晉譯表示，動脈瘤最主要形成的原因有兩個，一是血管壁相對脆弱，第二個是失控的高血壓造成血管向外突出。

血管脆弱有可能是先天基因問題，後天原因也常跟動脈硬化有關，而動脈會硬化，與抽菸、高血壓、糖尿病、高血脂、年紀大等原因有關係。不過，即使患者年紀大或者血管壁相對比較脆弱，只要好好控制血壓，形成動脈瘤的風險就會下降很多。

動脈瘤的好發年齡約在50至60歲，三高慢性病患者尤其是有抽菸習慣的人為好發族群，許晉譯強烈建議三高慢性病患者戒菸，避免這個有多重危害性的隱形殺手。此外，血管長期處於發炎狀態者，例如某些自體免疫疾病的患者，血管壁相對較為脆弱；還有有動脈瘤家族史的人，特別是一等親之內，都要格外留意有沒有這類疾病的可能。

許晉譯說，動脈瘤不一定會破裂，動脈瘤的大小、形狀、位置、血壓是否獲得控制，是否戒菸，都是影響動脈瘤破裂的關鍵因素。平均來說，每100位動脈瘤患者，每年大約有1位患者動脈瘤破裂，如果控制得好，動脈瘤破裂的風險其實並沒有想像中的那麼高。

多數動脈瘤患者都沒有症狀，只有少數人有頭痛或者複視的症狀。若擔心自己患有動脈瘤，可以透過健康檢查方式做評估。

許晉譯提醒民眾平常保持規律的的生活作息、多運動維持血管彈性，有三高的慢性患者要別注意控制高血壓，且強烈建議建菸，做好自我健康管理，可以降低動脈瘤產生的風險。

患者 慢性病 高血壓

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