YouTuber百萬網紅來台定居 莫彩曦申請金卡移民署准了

美籍網紅莫彩曦（Hailey）2016年曾來台，她與丈夫去年回到台灣，得知移民署推動就業金卡招攬外國專業人才留台，遂積極申請，近期順利申准，實現長住台灣願望。

移民署台北市服務站主任蘇慧雯說，近年政府為延攬全球各地的菁英人才，制定攬才留才的優惠政策，考量這個世代工作型態的轉變，越來越多非傳統的現代產業工作者，如莫彩曦就是以新型態網路自媒體傳播者的文化藝術類人才申請就業金卡，影片內容透過網路平台播送，增進國際人士瞭解台灣文化，並對我國的形象宣傳有相當正面的效果，未來希望有更多不同領域的專業人士來台，一同為這片土地貢獻。

來自美國的莫彩曦擁有清新可人的形象，藉著分享在台灣及美國生活的點點滴滴，在YouTube頻道創下極高觀看次數，目前也已累積超過百萬的訂閱數，在台灣擁有高知名度。

莫彩曦雖身為美國人，但同時深愛台灣並致力向全球觀眾推廣台灣文化，如covid-19肺炎肆虐期間，號召在台各國人士共同製作感謝台灣為主題的影片，對台灣積極對抗疫情的努力給予最高評價。

返回美國期間，莫彩曦也應我國觀光局駐舊金山代表及美國當地知名電視台CBS Entertainment邀約宣傳台灣。她還特別為台灣民眾量身設計線上英文學習課程，為台灣的英語教育盡一份心力。莫彩曦因得知移民署推動就業金卡攬才，積極申請後，近期順利申准，將長住台灣。

蘇慧雯說，「就業金卡」為根據國家發展委員會2018年2月8日所頒布施行的「外國專業人才延攬及僱用法」（攬才專法）所推動的重點政策之一，即針對計畫或已經在我國從事專業工作的外國特定專業人才，核發工作許可、居留簽證、外僑居留證及重入國許可4證合一的個人工作許可，提供外國人才自由尋職、就職及轉換工作的便利性措施。