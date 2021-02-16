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只看過黃色豆皮？改良場加天然色素變繽紛 有黑也有綠

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
色彩繽紛的濕豆皮。圖／高雄場提供
色彩繽紛的濕豆皮。圖／高雄場提供

為豐富豆皮的營養價值與色彩變化，農委會高雄區農業改良場以國產大豆為基礎材料，開發豆皮新穎加工產品，藉由導入其他具有功能成分及天然色素的蔬果材料，開發出綠、黑、橙及金黃等色彩繽紛的亮麗豆皮，增添產品的風味、色澤及營養。

高雄場長戴順發指出，豆皮普遍出現在華人及日本人社會的日常飲食中，是一種相當受到民眾喜愛的大豆食品。豆皮的種類可分為濕豆皮、乾豆皮與油炸豆皮等，本身即為製作素雞、素火腿的重要原料，通常也可以單獨作為食材烹煮，是素食者重要的蛋白質來源之一。

乾豆皮所含蛋白質約53%、脂肪約28%，為消化性良好的營養食品，相當適合各種年齡層的民眾食用，亦可廣泛使用於各種料理烹煮。油炸後的豆皮，更為火鍋烹調的重要食材之一。但較為可惜的是，目前市場上流通的豆皮種類多屬單一色系，缺乏變化。

為增加豆皮的色彩多元，戴順發說，高雄場運用水果及蔬菜等植物體所含的天然色素，例如葉綠素、類胡蘿蔔素及類黃酮等天然植化素，來增加豆皮的色澤變化及營養素，以滿足消費者對色、香、味及營養的多樣需求與選擇，目前已成功開發有金黃色、綠、黑及橙色等豆皮，可提供豆皮生產業者應用。

戴順發說，大豆為優良的蛋白質來源，也含有多種機能性成分，如大豆異黃酮、卵磷脂、皂素、植物固醇、礦物質或不飽和脂肪酸等，大豆產量豐富且應用性廣泛又多元，尤其製作成乾豆皮時產品貯藏性更佳，高雄場運用作物的天然色素，為豆皮增加色彩的變化及功能性成分，有興趣的農民團體或業者如有相關技術疑問，可洽高雄場詢問。

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